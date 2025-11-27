​Último cruce de cuartos confirmado: Racing recibirá a Tigre 

Definido el último cruce de cuartos de final del Torneo Clausura. Tigre derrotó 1-0 a Lanús en el Sur y será el rival de Racing en la próxima ronda del campeonato. El Matador se hizo fuerte de visitante, eliminó al flamante campeón de la Copa Sudamericana y ahora irá por un lugar en las semifinales ante una Academia que viene con el ánimo bien alto después del triunfazo obtenido el pasado lunes.

Y es que Racing ganó un partido que recordará por mucho tiempo. El agónico gol que le dio el triunfo por 3 a 2 ante River no se borrará fácilmente de la memoria de sus hinchas, que festejaron la victoria y la clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura. El Cilindro explotó y comenzó una fiesta que durará por varios días. O al menos, hasta el próximo lunes, día que afrontará los cuartos de final

Frente a la Academia estará un Tigre que tuvo un buen año: se clasificó a los octavos de final como el 7° de la Zona A con 22 puntos, derrotó al Lanús campeón por 1-0 en la primera ronda de los playoffs y quedaron novenos en la tabla anual, asegurando su lugar en la Sudamericana 2026 en caso de no ganar el Clausura. Ahora, los de Victoria buscarán reafirmar lo hecho en toda la temporada con un nuevo batacazo que los meta en semifinales.

¿Cuándo y dónde son los cuartos de final del Torneo Clausura?

El encuentro entre la Academia y el Matador se disputará el próximo lunes 1 de diciembre a las 21:30hs de Argentina en el Cilindro de Avellaneda. En caso de que empaten al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal.

La llave del Torneo Clausura

