​Ubeda, de “no es momento de hablar de mi continuidad” a “no depende de mí” 

“No creo que sea un momento para hablar de esto, de mi continuidad. Tenemos que reunirnos, que hablar, que pensar en todo lo que pasó en este tiempo que tuvimos y después sí tomar una decisión”. La eliminación de Boca de la Copa Libertadores dejó a Claudio Ubeda en una situación de extrema debilidad. Sin embargo, el entrenador no dio precisiones acerca de su futuro. Su contrato finaliza el 30 de junio y, si bien todos los indicios parecen anunciar el desenlace de su ciclo al frente del Xeneize, el técnico les pasó la pelota a los dirigentes. “Siempre dependemos de los resultados. Eso no depende de mí”, comentó el hombre de 56 años, visiblemente golpeado luego de otro mazazo.

Fueron varios los impactos que recibió desde que está en Boca. En el Torneo Clausura 2025 fue eliminado en la semifinales tras caer con Racing. En el Apertura se quedó afuera en octavos de final luego de perder con Huracán. Y ahora se quedó sin Copa Libertadores tras caer con Universidad Católica. Todos los traspiés fueron en la Bombonera.

“Deberíamos analizar todo más detenidamente. Hemos tenido algunas lesiones que fueron influyentes en el rendimiento del equipo. Pero no es momento para poner excusas. Asumimos la responsabilidad”, reconoció el Sifón. Y expuso su insatisfacción: “Obviamente que estoy con una amargura muy grande por el resultado. Creo que no hay mucho de análisis más allá de lo que buscábamos, que era la victoria y no lo conseguimos. La única opción que tuvieron ellos la concretaron y nosotros no. En el segundo tiempo tampoco llegamos con mucha claridad. El rival hizo su negocio, defendió bien y no le pudimos marcar la diferencia más allá del gol anulado y la posibilidad del cobro del penal a Ezequiel (Zeballos) en el primer tiempo”.

Tras quedar afuera de la Libertadores, el DT de Boca no quiso dar detalles de cómo será su futuro

Ubeda no quiso hacer revisionismo. “Pensar en los partidos que perdimos ya no creo que tenga relevancia. Hay que asumir la derrota y dar la cara”, expresó. Y agregó: “El equipo no tuvo los resultados que hubiésemos querido en los últimos tres partidos. En este momento uno no encuentra palabras para describir la impotencia que sentimos”.

El técnico también se refirió al estado físico de Paredes, quien jugó con una molestia muscular. “Leandro no se cuidó para nada. Ustedes vieron la reacción de tocarse la pierna. Tenía algo en el isquiotibial, quiso seguir jugando. Valoro la intención de él de seguir”, comentó. Y concluyó: “Todavía no hablamos con los jugadores. Si pasan este tipo de situaciones, hay mucho de cautela y silencio”.

Todo parece presagiar un fin de ciclo, pero Ubeda no dictó sentencia. Las horas ya arrojarán el veredicto.

-“Obviamente que con una amargura muy grande por el resultado. Creo que no hay mucho de análisis más alla´de lo que buscábamos hoy, que era la victoria y no lo conseguimos. La única opción que tuvieron ellos la concretaron y nosotros no. En el segundo tiempo tampoco llegamos con mucha claridad. El rival hizo su negocio, defendió bien y no le pudimos marcar la diferencia más allá del gol anulado y la posibilidad del cobro del penal a Ezequiel (Zeballos) en el primer tiempo”.

-“El equipo no tuvo los resultados que hubiésemos querido en los últimos tres partidos. En este momento uno no encentra palabras para describir la impotencia que sentimos”.

-“Pensar en los partidos que perdimos ya no creo que tenga relevancia. Hay que asumir la derrota y dar la cara”

-“Deberíamos analizar todo más detenidamente. Hemos tenido algunas lesiones que fueron influyentes en el rendimiento del equipo. Pero no es momento para poner excusas. Asumimos la responsabilidad”.

-“No tuvimos el resultado que todos queríamos. Nuestro público nos alentó como siempre y nosotros no se lo pudimos dar”.

-“No creo que sea un momento para hablar de esto, de mi continuidad. Tenemos que reunirnos, que hablar, que pensar en todo lo que pasó en este tiempo que tuvimos y después sí tomar una decisión”.

-“Leandro (Paredes) no se cuidó para nada. Ustedes vieron la reacción de tocarse la pierna. Tenía algo en el isquiotibial, quiso seguir jugando. Valoro la intención de él de seguir jugando”.

-“Siempre dependemos de los resultados. Eso no depende de mí”.