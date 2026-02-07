​Tres argentinos jugarán las semi del Challenger de Rosario: cuándo y cómo ver 

Tres argentinos superaron los cuartos de final y buscarán el pase al encuentro decisivo en el Challenger de Rosario que se disputa en el Jockey Club y tendrá jornada de semifinales este sábado.

Único campeón ATP que perdura en el torneo (se consagró en el Córdoba Open 2021 que marcó su debut en el circuito mayor), Juan Manuel Cerúndolo (83°) se mostró recuperado del calambre que lo afectó en el cierre del triunfo contra Juan Bautista Torres (353°) y, luego de ceder los dos primeros games, encaminó el desarrollo frente al italiano Andrea Pellegrino (143°), octavo cabeza de serie que, si bien acumula once títulos en este nivel (desde 2021 siempre conquista al menos un trofeo), lleva 16 meses sin coronaciones sobre polvo de ladrillo, ya que la última fue en septiembre de 2024 en Antofagasta, Chile, y lo venció por 6-4 y 6-3.

Juan Manuel Cerúndolo Juan Manuel Cerúndolo

Su rival será Camilo Ugo Carabelli (48°), defensor del títutlo y primer preclasificado, que en la reedición de la final de la temporada pasada superó por 6-4 y 6-2 al boliviano Hugo Dellien (149°) para estirar a ocho la racha de victorias consecutivas en el Jockey Club.

Román Burruchaga. Román Burruchaga.

Una batalla que superó la hora y 20 minutos de juego le permitió a Román Burruchaga (118°) encaminar el desarrollo del cruce contra un brasileño Pedro Boscardin Dias (268°) que llegaba motivado por los triunfos sobre Marco Cecchinato (216°), semifinalista de Roland Garros 2018, y Francisco Comesaña (64°), segundo favorito. Luego de quedarse con el tiebreak del primer set por 7-3, el último campeón del Buenos Aires Challenger sostuvo el rendimiento y se quedó con el segundo parcial por 6-3 para asegurar su lugar en la segunda semifinal.

Tseng, el único extranjero en semi. Tseng, el único extranjero en semi.

¿Quién será su rival por el pase a la final? El único jugador asiático del torneo. Número 1 del mundo junior después de su coronación en Roland Garros 2018, Chun-Hsin Tseng (122°) sigue intratable en Rosario e hilvanó su tercera victoria sin ceder sets ante un argentino en el certamen. En esta oportunidad, marcó la conclusión del sueño de Valerio Aboian (526°), quien había ingresado al cuadro principal como lucky loser, y lo superó por 6-2 y 6-1 para alcanzar su primera semifinal de challenger sobre polvo de ladrillo desde Prostejov (República Checa) en junio pasado.

Resultados de cuartos de final del Challenger de Rosario

[1] Camilo Ugo Carabelli (ARG) a [7] Hugo Dellien (BOL) por 6-4 y 6-2

[4] Juan Manuel Cerúndolo (ARG) a [8] Andrea Pellegrino (ITA) por 6-4 y 6-3

[5] Román Andrés Burruchaga (ARG) a Pedro Boscardin Dias (BRA) por 7-6 (3) y 6-3

[6] Chun-Hsin Tseng (TPE) a [LL] Valerio Aboian (ARG) por 6-2 y 6-1.

Resultados de las semi de dobles

[1] Miguel Reyes-Varela (MEX) / Fernando Romboli (BRA) a Igor Marcondes (BRA) / Eduardo Ribeiro (BRA) por 6-7 (3), 6-3 y 10-6

[4] Ignacio Carou (URU) / Facundo Mena (ARG) a [ALT] Juan Estévez (ARG) / Lucio Ratti (ARG) por 6-2 y 6-4.

Orden de juego de este sábado 7 de febrero en Rosario

La final de dobles abrirá la jornada a las 17. El mexicano Reyes Varela y el brasileño Romboli irán vs. el argentino Mena y el uruguayo Carou. No antes de las 18.30 se disputará la semi de Cerúndolo vs. Ugo Carabelli y, a continuación, se medirán Burruchaga ante Tseng.

Televisa Fox Sports 2.

