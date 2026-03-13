​Tras la suspensión por el conflicto en Medio Oriente, el WEC reprogramó los 1812km de Qatar 

La actual inestabilidad geopolítica en Medio Oriente obligó a posponer los 1812km de Qatar, que debía dar inicio a la 14ª temporada del WEC a finales de este mes. Apenas se supo de la suspensión, que obligó a correr el inicio del certamen, se iniciaron conversaciones con la Federación de Automovilismo y Motociclismo de Qatar (QMMF), el Circuito Internacional de Lusail y la FIA para determinar la reprogramación, que ya fue definida.

Este viernes, la organización del Campeonato Mundial de Resistencia confirmó que el evento se celebrará del 22 al 24 de octubre, convirtiéndose en la penúltima prueba de la temporada 2026.

De todos modos, tanto el WEC como la FIA y el resto de organismos qataríes informaron que seguirán vigilando la evolución de la situación en la región, que aún es inestable, debido a que “la seguridad y la protección de los competidores, el personal y los aficionados son de suma importancia”.

El WEC volverá a Qatar en octubre. (Julien Delfosse – DPPI | Prensa WEC) El WEC volverá a Qatar en octubre. (Julien Delfosse – DPPI | Prensa WEC)

También hay fecha para el prólogo y la primera fecha del WEC

La acción de la temporada comenzará con las 6 Horas de Imola, en la región italiana de Emilia-Romaña, del 17 al 19 de abril. El emblemático Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, que hasta el año pasado recibía a la Fórmula 1 y fue descartado del calendario, acogerá también al tradicional prólogo el martes 14 de abril, lo que permitirá a los competidores adaptarse al circuito y poner a punto sus coches antes del fin de semana de carrera.

Todas las fechas de la temporada 2026 del WEC

6 Horas de Imola | 19 de abril 6 Horas de Spa | 9 de mayo 24 Horas de Le Mans | 13-14 de junio 6 Horas de San Pablo | 12 de julio Lone Star Le Mans | 6 de septiembre 6 Horas de Fuji | 27 de septiembre 1812km de Qatar | 24 de octubre 8 Horas de Bahrein | 7 de noviembre

Imola será el hogar del inicio del WEC. (Prensa WEC / Fabrizio Boldoni / DPPI) Imola será el hogar del inicio del WEC. (Prensa WEC / Fabrizio Boldoni / DPPI)

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