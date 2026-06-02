​Toto Fernández será operado de una fractura: ¿se perderá toda la pretemporada de Racing? 

Adrián Fernández está de vacaciones, pero a diferencia de sus compañeros de Racing lo espera una etapa de reposo. El volante creativo este martes será operado de la fractura sin desplazamiento del quinto metatarsiano del pie izquierdo, lesión que sufrió en el triunfo por 2-0 sobre Independiente Petrolero de Bolivia, en la sexta y última fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana.

El ex San Telmo tiene turno para las 8 de la mañana en la Clínica Zabala de Belgrano, donde será intervenido quirúrgicamente por el doctor Matías Iglesias, el mismo que se encargó de la cirugía de Lautaro Martínez por la misma lesión en 2017.

Después de pasar por el quirófano, este mismo martes el futbolista regresará a su domicilio y se preparará para la rehabilitación. Según le indicaron a Olé, estará de seis a ocho meses sin poder jugar, pero sí antes de ese plazo podrá realizar algunas tareas a la par del plantel en un tramo de los trabajos en el receso. “Creemos que podría hacer con el plantel la última parte de la pretemporada”, contaron desde el entorno del volante.

Toto Fernández tuvo la lesión en el partido ante Independiente Petrolero, por la Copa. Fotobaires. Toto Fernández tuvo la lesión en el partido ante Independiente Petrolero, por la Copa. Fotobaires.

En esta primera parte del año el volante tuvo rodaje

Desde su arribo al club a mediados de 2025 en condición de apuesta, este fue el semestre en el que Fernández más partidos afrontó. Jugó 21 encuentros, hizo dos goles (uno a Independiente Petrolero en el primer partido por el Grupo E de la Copa, y otro a Belgrano) y colocó igual cantidad de asistencias: una frente a Estudiantes de Río Cuarto y la otra, con Independiente Petrolero.

Echavarría le muestra la roja a Adrián Fernández, el Toto (Fotobaires). Echavarría le muestra la roja a Adrián Fernández, el Toto (Fotobaires).

Los clubes que siguen a Toto Fernández

Más allá de la lesión, Toto Fernández recibió sondeos de algunos clubes, entre ellos de la Católica y Deportes Concepción de Chile. Además, ante Independiente Petrolero, desde el Cilindro lo observaron emisarios del Necaxa de México.

Sin embargo, la intención del mediocampista es quedarse en la institución al menos hasta diciembre, con la premisa de afianzarse en la Academia. Mientras tanto, está pendiente de quién será el entrenador que contrate la dirigencia para reemplazar a Gustavo Costas.

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