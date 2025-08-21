​Torneo Clausura: Tigre recibe en Victoria a  Independiente Rivadavia 

Barracas Central y Defensa y Justicia se medirán este viernes a las 15.30 (TV: TNT Sports) en el estadio Claudio Fabián Tapia, en un partido por la sexta fecha del Torneo Clausura.

El Guapo, que lidera el Grupo A, viene de empatar ante Central Córdoba, mientras que el Halcón igualó la fecha pasada con Newell’s Old Boys.

El sorprendente equipo de Rubén Insúa suma 10 puntos en la tabla de posiciones, en tanto los de Mariano Soso acumulan dos menos.

Más tarde, Tigre recibirá desde las 20 (TV: ESPN Premium) a Independiente Rivadavia en el estadio José Dellagiovanna por el Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El Matador, ubicado en la octava posición del Grupo A y a sólo 3 puntos del líder Barracas Central, buscará aprovechar su localía. El equipo de Diego Dabove viene de vencer a Racing tras una gran remontada en el Cilindro de Avellaneda.

Por su parte, Independiente Rivadavia se encuentra en la decimotercera posición del mismo grupo. El equipo mendocino, dirigido por Alfredo Berti, buscará recuperarse luego de la dura derrota ante Boca.