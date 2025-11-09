​Torneo Clausura: Talleres festejó por partida doble ante Platense  

Talleres de Córdoba derrotó 1-0 este sábado a Platense en el estadio Mario Alberto Kempes por la 15ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Ulises Ortegoza anotó el único tanto para el cuadro dirigido técnicamente por Carlos Tevez.

En la previa hubo un emotivo homenaje en memoria de Daniel Willington, el fantástico volante ofensivo que brilló en Vélez y en Talleres, fallecido la semana pasada.

Pasado el cuarto de hora, una habilitación profunda de Catalán hacia el sector derecho para Angulo terminó con el envío del colombiano para la entrada del chileno Ortegoza, quien marcó la apertura.

Pese al empuje del Calamar, Ortegoza volvió a estar cerca de aumentar con un gran remate desde afuera que dio en el travesaño.

Luego el local contó con una doble chance, primero con el brasileño Rick y en el rebote Salomón salvó en la línea un remate del colombiano Angulo.

Platense buscó con denuedo igualar el trámite y así un cabezazo de Salomón dio en un ángulo y salió. En el final tuvo el empate Ronaldo Martínez, goleador del campeonato, quien se tiró de palomita, pero su cabezazo pasó al lado del palo.

Con este resultado, la T no sólo tomó aire en la lucha por la permanencia sino que, además, accedió momentáneamente a los puestos de clasificación a play-offs.

En la última fecha del Torneo Clausura, Talleres visitará a Instituto en el clásico cordobés, mientras que el Calamar buscará en Vicente López cerrar con un triunfo ante Gimnasia La Plata.