​Torneo Clausura: Talleres dio el golpe en La Plata ante Gimnasia 

Talleres de Córdoba le ganó sobre el final 2-1 a Gimnasia en La Plata, por la fecha 12 de la Liga Profesional.

El encuentro comenzó de la mejor manera posible para la visita, que a los 2 minutos se puso en ventaja luego de una buena definición de Federico Girotti dentro del área.

Sin embargo, la alegría duró poco al conjunto cordobés, ya que sólo cinco minutos después Bautista Merlini anotó el 1-1 provisorio.

Ya en el complemento, el gol del triunfo para la T llegó en tiempo adicional, cuando Augusto Schott pudo anotar el 2-1 definitivo.

Este triunfo tuvo un valor especial para Talleres, ya que tomó distancia con respecto a los equipos que están en zona de descenso en la tabla anual y sueña con los play-offs.

Gimnasia, por su parte, se mantuvo con 13 unidades y desaprovechó la chance de escalar hasta el sexto lugar en el Grupo B.

En la próxima fecha, Talleres de Córdoba recibirá a River, mientras que Gimnasia visitará a Estudiantes en el clásico de La Plata.