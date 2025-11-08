​Torneo Clausura: San Lorenzo rescató un punto ante Rosario Central 

Ante una multitud, San Lorenzo igualó sin tantos con Rosario Central en el Gigante de Arroyito, en el arranque de la fecha 15 del Torneo Clausura.

En la noche de los goles anulados, el primero que lo padeció fue el visitante, sobre la media hora de juego. Una jugada preparada de tiro libre terminó con un envío de Cerutti al área para la cabeza de Gastón Hernández, quien sacudió la red, aunque en posición prohibida según el VAR.

Por tal razón, el entrenador Damián Ayude debió irse temprano a los vestuarios luego de ser expulsado por el árbitro Facundo Tello por protestar.

Ya en el complemento, el colombiano Campaz tuvo su chance. Y más tarde fue el turno del ingresado Enzo Giménez, quien tras un centro impecable de Angel Di María venció de un testazo la valla sanlorencista, pero quien estaba en posición adelantada era Komar, lo que invalidó la conquista.

Antes del final, el arquero paraguayo Gill se mantuvo firme y de manera espectacular le ahogó el grito a Véliz.

Con este resultado, el conjunto de Ariel Holan es el único invicto que tiene el certamen y buscará en la última fecha una victoria con la que podría asegurar el primer lugar de la zona, lo que le permitiría definir todos los partidos de local.

Por su lado, el Ciclón clasificó a los play-offs, le falta poco para confirmar su pase a la Sudamericana, aunque quedó complicado para la próxima Libertadores, algo que el conjunto rosarino consiguió dos fechas atrás.