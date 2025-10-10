​Torneo Clausura: San Lorenzo recibe al urgido San Martín de San Juan 

Antes de enfrentar este viernes desde las 14.30 (TV: TNT Sports) a San Martín de San Juan, el plantel de San Lorenzo se trasladó este jueves en su micro para despedir a Miguel Angel Russo, en el hall central del estadio de Boca.

Luego del entrenamiento matutino en la Ciudad Deportiva, jugadores, cuerpo técnico y empleados del club partieron juntos hacia el velorio del ex entrenador azulgrana, en un gesto de respeto y reconocimiento hacia uno de los grandes referentes del fútbol argentino.

En el plano futbolístico, el Ciclón atraviesa un momento irregular en el campeonato, apenas ganó un partido de los últimos cinco y viene de caer frente a Lanús en La Fortaleza. A pesar de eso, los dirigidos por Damián Ayude marchan sextos en el Grupo B con 16 puntos.

En lo que respecta a lo institucional, la situación sigue siendo crítica en Boedo. Marcelo Moretti volverá a ejercer como presidente de San Lorenzo luego de que la Cámara Civil hiciera lugar a la medida cautelar que presentó y definiera que “la supuesta acefalía del club fue irregular”.

Por su parte, San Martín de San Juan está muy comprometido con el descenso, y antes de que se juegue este partido ocupa el último lugar en las tablas general y de promedios, por lo que necesita imperiosamente ganar en el Nuevo Gasómetro para seguir soñando con la permanencia. Además, “Pipi” Romagnoli, ídolo azulgrana, está en la cuerda floja y otra derrota podría dejar al Santo sin entrenador.

Un Bicho en Varela

Defensa y Justicia y Argentinos Juniors se enfrentarán este viernes a las 16.15 (TV: ESPN Premium), en el estadio Norberto Tomaghello, por la fecha 12 del Torneo Clausura.

El Halcón viene de empatar en Victoria ante Tigre y buscará volver a hacerse fuerte ante su gente, mientras que el Bicho de La Paternal acumula tres partidos invicto y quiere seguir por el mismo camino para sacar boleto a la Copa Libertadores 2026.

El Tatengue quiere volver a la cima

Central Córdoba y Unión de Santa Fe jugarán este viernes desde las 16.45 en el Estadio Alfredo Terrera de Santiago del Estero, por la fecha 12 del Torneo Clausura.

A pesar de arrancar bien el semestre, el Ferroviario duerme afuera de la zona de play-offs tras enlazar cinco partidos sin ganar, racha que buscará cortar ante los dirigidos por Leonardo Madelón, que luego de tres duelos sin sumar de a tres perdieron la punta y quieren recuperarla.

Con el “Ogro” en la cuerda floja

Newell’s Old Boys recibirá a Tigre este viernes desde las 18.30 (TV: ESPN) en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa, por la fecha 12 de la Liga Profesional.

Tras ser goleado 5-0 por Boca, el conjunto rosarino llegó a cuatro partidos sin ganar en los que concedió doce goles, que dejaron el mandato de Cristian “Ogro” Fabbiani en la cornisa.

Del otro lado, Tigre transita su mejor momento en el semestre y se ilusiona con jugar la Copa Sudamericana. Ignacio Russo no se entrenó con el resto del plantel, ya que estuvo en La Boca para velar a su padre.

Sin embargo, a pesar de que su ausencia podía estar justificada, el delantero eligió estar presente en el duelo frente al Rojinegro y viajará a Rosario, la ciudad que cobijó a “Miguelo” cuando dirigió Central, para sumarse a sus compañeros y disputar el partido si el DT Diego Dabove así lo decide.