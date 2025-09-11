​Torneo Clausura: Racing quiere cortar la racha ante San Lorenzo  

Con el objetivo de terminar con la racha negativa que arrastra como local, Racing recibirá este viernes a San Lorenzo por la octava fecha de la Liga Profesional.

La Academia llega a este encuentro en un muy flojo momento, ya que perdió los cuatro partidos que disputó como local (1-0 frente a Barracas Central y Estudiantes de La Plata, 2-1 ante Tigre y 3-2 con Unión de Santa Fe).

Además, los dirigidos por Gustavo Costas cayeron en sus últimas tres presentaciones, por el Clausura, por lo que marchan decimocuartos en la Zona A con sólo cuatro puntos e incluso se complicaron muchísimo en la tabla anual, que es de vital importancia para la clasificación a las Copas internacionales del año que viene.

Pero no todas son malas para Racing, ya que sigue con vida tanto en la Copa Argentina como en la Copa Libertadores, competiciones en las que alcanzó los cuartos de final.

Este será el último partido de la Academia antes de la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde el martes 16 visitará a Vélez Sarsfield.

San Lorenzo, por su parte, tuvo un buen comienzo de campaña, donde marcha cuarto en el Grupo B con 12 puntos.

En la última fecha, el Ciclón empató sin goles en un clásico ante Huracán en el que jugó gran parte del partido con un jugador más.

Los dirigidos por Damián Ayude, que este semestre sólo disputan el Torneo Clausura, están bien posicionados en la tabla anual y sueñan con la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

El encuentro está programado a las 19 (TV: ESPN Premium) en el Estadio Presidente Perón, de Avellaneda.

Juega el Supercampeón

Huracán y Vélez jugarán este viernes desde las 19 (TV: TNT Sports) en el Estadio Tomás Adolfo Ducó.

La actualidad en la institución velezana que conduce Guillermo Barros Schelotto no puede ser mejor: acumula cinco victorias consecutivas entre todas las competencias y viene de sumar una estrella más luego de imponerse 2-0 a Central Córdoba y alzar la Supercopa Argentina.

Por su parte, el Globo regresa a la actividad tras el clásico de barrio con San Lorenzo y quieren sumar de a tres.

Cita en La Fortaleza

Lanús e Independiente Rivadavia se medirán este viernes desde las 21.15 (TV: TNT Sports) en La Fortaleza, por la octava jornada del Torneo Clausura.

El Granate quiere seguir en la zona de play-offs luego del tropezón contra Argentinos Juniors que lo sacó de la Copa Argentina, certamen en el que por su parte el equipo mendocino eliminó a Tigre.

El Malevo quiere cima

Deportivo Riestra y Central Córdoba abren la jornada este viernes desde las 14.30 (TV: TNT Sports) en el Estadio Guillermo Laza, por la fecha 8.

El cuadro de Villa Soldati mantiene una racha se 23 partidos sin perder como localque lo catapultó al tercer puesto de la Zona B y a puestos de Copa Sudamericana en tabla anual, mientras que los dirigidos por Omar De Felippe vienen de perder la Supercopa Argentina, pero están invictos en el campeonato y marchan segundos del Grupo A.

Dos por la recuperación

Newell’s Old Boys y Atlético Tucumán se enfrentarán este viernes desde las 21.15 (TV: ESPN Premium) en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, por la octava jornada de la Liga Profesional.

El cuadro rosarino no gana por el campeonato desde la primera fecha y tratará de reponerse tras el parate por fecha FIFA ante el elenco dirigido por Lucas Pusineri.