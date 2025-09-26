​Torneo Clausura: Platense recibe a San Martín (SJ) en Vicente López 

En otra final por permanecer en Primera División, San Martín de San Juan chocará este viernes a partir de las 19 (TV: ESPN) con Platense, vigente campeón, en el estadio Ciudad de Vicente López, en el inicio de la décima fecha del Torneo Clausura.

El Calamar de Cristian “Kily” González viene de caer ante Lanús, pero aun así sueña con meterse en play-offs, mientras que el Santo sanjuanino hace tres jornadas que no gana y debe sumar de a tres para salir del fondo de ambas tablas.

Un líder sorprendente

A la misma hora, pero por TNT Sports, Unión de Santa Fe -que llega en un gran momento colectivo y es el único puntero del Grupo A con 16 unidades– visitará a Banfield en el estadio Florencio Sola.

El Taladro de Pedro Troglio viene de ser goleado 3-0 ante Argentinos Juniors, mientras que el Tatengue de Leonardo Madelón igualó 2-2 de local contra Independiente Rivadavia y de obtener un triunfo se mantendrá en lo más alto de la tabla.

El Matador va a Santiago

Por último, en un partido clave por la clasificación a los play-offs, Central Córdoba y Tigre chocarán desde las 21.15 (TV: ESPN Premium) en el Estadio Unico Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

El Ferroviario viene de un empate 2-2 (tras estar dos goles abajo) ante Boca en La Bombonera, mientras que el Matador se impuso 2-0 contra Aldosivi en Victoria.