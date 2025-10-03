​Torneo Clausura: Lanús recibe a San Lorenzo en La Fortaleza 

San Lorenzo, quinto con 16 unidades, visitará este sábado a Lanús, cuarto con 17 puntos, en el marco de la undécima fecha del Grupo B del Torneo Clausura.

El equipo del entrenador Damián Ayude viene de ganarle a Godoy Cruz, el pasado sábado en condición de local, y se consolida en la zona de play-offs y de Copa Sudamericana en la tabla anual.

Para este partido, el DT azulgrana planea repetir equipo por tercer encuentro consecutivo desde lo que fue el empate 1-1 ante Independiente hace dos semanas en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.

Por su parte, el equipo de Mauricio Pellegrino viene de empatar sin goles con Instituto en Córdoba.

En la tabla anual, los del Sur del Gran Buenos Aires se ubican en el undécimo puesto con 37 puntos, a tres de Huracán, que es el último en zona de Copa Sudamericana.

El encuentro se disputará desde las 21.15 (TV: TNT Sports) en La Fortaleza de Lanús.

El Globo quiere cambiar el chip

Huracán y Banfield se enfrentarán este sábado desde las 19 (TV: ESPN Premium) en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, por la fecha 11 de la Liga Profesional.

El equipo dirigido por Frank Kudelka quiere cortar la racha negativa ante su gente, mientras que el Taladro necesita seguir sumando para olvidarse del descenso.

En busca de play-offs

Atlético Tucumán recibe a Platense, vigente campeón, este sábado desde las 19 (TV: TNT Sports) en el Estadio Monumental Presidente José Fierro, por la fecha 11 del Torneo Clausura.

Ambos equipos están en la mitad de tabla del Grupo B y sueñan con clasificar a los octavos de final.

Clave por el descenso

Sarmiento de Junín y Gimnasia jugarán este sábado desde las 14.30 (TV: ESPN Premium) en el Estadio Eva Perón, por la fecha 11 del Torneo Clausura.

Pese a seguir en la parte de abajo tanto en la tabla anual como en la de promedios, el Verde se ilusiona con meterse en play-offs y recibe al Lobo platense, que atraviesa una crisis institucional y sólo ganó uno de sus últimos siete partidos.

Dos por la victoria

San Martín de San Juan e Instituto se enfrentarán este sábado desde las 16.45 en el Estadio Ingeniero Hilario Sánchez, por la fecha 11 del Torneo Clausura.

El equipo cuyano está muy complicado con el descenso y jugará un partido bisagra como local.

Por su parte, el combinado cordobés atraviesa un momento irregular, con una victoria, tres empates y una derrota en sus últimas cinco presentaciones.