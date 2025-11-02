​Torneo Clausura: Independiente volvió a ganar y lo peor va quedando atrás 

Independiente resolvió con sencillez un trámite que tampoco le provocó grandes problemas. Como hace una semana ante Platense, volvió a ganar por 3 a 0 en Avellaneda al apático Atlético Tucumán con tres goles sudamericanos: uno del uruguayo Abaldo, otro del paraguayo Ávalos y el restante del chileno Loyola. La victoria pudo haber sido aun mayor. Pero sobre el final del partido, Mansilla, el arquero tucumano, le atajó un penal a Ávalos.

El Rojo aprovechó la pasividad de Atlético Tucumán para encaminar el partido en el primer tiempo. Tuvo la pelota y la iniciativa casi sin oposición, bien traída desde el fondo por los centrales Lomónaco y Valdez y sacó diferencias por la izquierda con los piques del uruguayo Abaldo. A los 24 minutos, Ortiz erró un pase sencillo en la salida desde el fondo, Loyola cruzó la pelota al área, Ávalos dejó correr y Abaldo de zurda hizo el primero del Rojo. Cinco minutos más tarde, Ávalos con un zurdazo desde afuera del área puso el 2 a 0. La hinchada roja cantaba y alentaba. Pero no se olvidó cada tanto de insultar a los dirigentes. Esa relacion está rota sin remedio.

Recién sobre el final se sacudieron la modorra los tucumanos: fue en el último minuto cuando un tiro bombeado de Adrián Sánchez, su jugador mas empeñoso, exigió un muy buen guantazo del arquero Rey. Antes y después, flotaron sobre la cancha. El ingreso del uruguayo Nicola pareció vigorizar al equipo de vuelta para la segunda etapa. Pero el gol de cabeza de Loyola a los siete minutos los dejó liquidados.

Mucho más cuando cinco minutos después, fue expulsado Ignacio Galván por aplicarle un pisotón en la espalda a Leonardo Godoy. Once contra diez, el resultado fue inamovible. El penal errado por Ávalos y la expulsión de Ferreira que dejó con nueve a los tucumanos solo quedó para la estadística.