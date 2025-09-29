​Torneo Clausura: Huracán empató en Mendoza y sigue con el arco cerrado  

Huracán sigue sin poder hacer goles. Empató 0 a 0 con Independiente Rivadavia de Mendoza y ya suma cuatro partidos completos y el segundo tiempo contra Unión con el arco cerrado. El Globo jugó mejor, pero falló siempre en la última puntada. Por lo que sigue sin poder meterse entre los ocho primeros de la zona A para pasar a los octavos de final del torneo. Pero todavía mantiene en la tabla anual el último puesto de clasificación a la Copa Sudamericana de 2026. Los mendocinos quedaron sextos en la zona y tienen chances de meterse en la segunda copa continental.

El primer tiempo fue irregular. Empezó a todo ritmo, con los dos yendo y viniendo y fabricando situaciones. Después hubo ratos para cada uno sin que ninguno pudiera afirmarse en el dominio. Y también se vieron pasajes intrascendentes en los que no pasó nada digno de mención.

A los dos minutos, el paraguayo Arce recibió un saque largo de su arquero Centurión y tras una escapada veloz, mandó afuera su remate. A los once, Bisanz recibió de Miljevic y su disparo cruzado se fue junto al palo izquierdo. A los 20, otro zurdazo de Bisanz desde afuera del área salió por encima del travesaño y en los cinco minutos finales, Centurión primero debió volar para descolgar un cabezazo de Luciano Giménez y después, Galíndez le tapó un mano a mano al colombiano Villa

El problema de Huracán fue que no cambió el ritmo. Jugó al pie y cuando pudo arrimarse al arco de la “Lepra” mendocina en la segunda etapa, no tuvo claridad, siempre le sobró o le faltó un tiempo a sus jugadas. Por eso, con mayor posesión de la pelota, casi no llegó. Independiente Rivadavia tampoco pudo hacerlo porque el Globo no lo dejó correr el contraataque. Entonces, entre las impotencias de los dos, el partido se fue desinflando hasta llegar al cero a cero final. La expulsión del zaguero local Costa, en el último minuto de descuento, no modificó nada de una velada que nunca dejó gran cosa.