​Torneo Clausura: hubo un empate vibrante entre Tigre y Barracas 

Tigre igualó agónicamente 2-2 este lunes con Barracas, en otro duelo por la fecha 13 del Torneo Clausura que se disputó en la localidad bonaerense de Victoria. El resultado final dejó a ambos a tres puntos de la cima y momentáneamente afuera de los play-offs a Boca.

En la previa, el Matador llegaba invicto en los últimos cinco partidos y se ilusionaba con Copas internacionales. El Guapo pugnaba por lo mismo, pero arrastraba cinco encuentros sin conocer el triunfo y tenía aplazado su partido ante Boca debido a la muerte de Miguel Angel Russo.

No pasaba demasiado en el juego hasta que un agarrón de Jappert a Ignacio Russo, que cayó dentro del área, no mereció siquiera una revisión del VAR a criterio del árbitro Baliño. De inmediato, Braian Martínez tuvo una doble chance en la puerta del área y en las dos se encontró con la humanidad del mismo Jappert.

Barracas lucía contenido, pero avisó primero con una llegada de Rak y luego, tras un corner, el uruguayo Jonatan Candia concretó con un frentazo de sobrepique: 1-0 y pura efectividad.

Tigre acusó el golpe y quedó mareado por unos instantes en los que el Guapo casi engruesa la cuenta, pero le faltó puntería. Quien sí la tuvo fue Elías Cabrera, aunque sobre el tobillo de Iván Tapia: en este caso sí se usó el VAR para expulsar al volante local, que a priori había sido amonestado.

Ya en el complemento y aun con uno menos, el Matador se las ingeniaba para llevar peligro al arco visitante. Russo batió a Ledesma, aunque el tanto fue invalidado por offside. Barracas no aprovechaba el hombre de más y caminaba por la cornisa ante el asedio local.

Y con una definición poco ortodoxa, “Nacho” Russo lo empató de manera heroica. Aunque en la jugada siguiente el recién ingresado Gonzalo Morales se filtró entre la zaga y volvía a poner arriba a Barracas, que enseguida tuvo el tercero, aunque el palo le dijo no.

Y en un final verdaderamente infartante, Sebastián Medina -otro ingresado- recibió un centro pasado de Laso y marcó el 2-2 definitivo en tiempo adicional, para delirio de la gente de Tigre.