​Torneo Clausura: Godoy Cruz salió airoso de Vicente López 

Platense, el campeón vigente, cayó 3-1 este lunes ante Godoy Cruz en Vicente López, al cierre de la fecha 7 del Torneo Clausura.

En la primera parte, el protagonismo lo tuvo el Tomba: avisó Arce, aunque la apertura finalmente llegaría tras una gran acción de Nicolás Fernández. Petroli sacó del arco, dos jugadores locales se molestaron, la pelota recayó en el “Indio”, quien de paso se aprovechó del resbalón de Salomón y terminó la jugada con un zapatazo que sacudió la red.

Más tarde, Zapiola lo hizo revolcar a Desábato y, a continuación, el chico Santino Andino vio la roja por insultar al árbitro Lamolina. No obstante, Platense lucía confundido. Y, aun con un jugador menos, Auzmendi pudo aumentar para la visita, pero le faltó puntería.

Ya en el complemento y con Godoy Cruz replegado, Franco Baldassarra marcó de cabeza el empate. Platense empujó con el aliento de su gente para ganarlo; pero en eso Lozano perdió el botín en una disputa, se escapó Facundo Altamira por derecha y el recién ingresado Daniel Barrea puso de nuevo arriba a los mendocinos. El “Kily” González no lo podía creer.

Luego, Desábato y el palo salvaron a Platense, que jugó casi una hora con un jugador más. Hasta que Altamira liquidó el pleito con el arco vacío y en tiempo adicional. Por carácter, Godoy Cruz ganó por primera vez en el torneo.