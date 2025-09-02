​Torneo Clausura: Gimnasia se quedó con la victoria con y sin iluminación 

Gimnasia se impuso 1-0 este lunes en La Plata sobre Atlético Tucumán, en la continuidad de la séptima fecha del Torneo Clausura.

De entrada avisó el dueño de casa con un cabezazo de Giampaoli, tras un tiro de esquina. De inmediato, Godoy perdió la pelota en campo propio y tras una gran jugada individual de Merlo, Torres la pinchó y dio en el travesaño.

Antes de la media hora, Laméndola se lo perdió frente al arco; a continuación Leandro Díaz agredió a Suso con un codazo y se fue expulsado. El Lobo tenía ahora todo para hacerse de la victoria.

Pero la apertura llegó recién en el complemento, cuando Merlo escapó por la franja derecha y envió un centro cruzado para Panaro, quien venía a la carrera junto con Damián Martínez y precisamente fue el defensor quien interceptó el balón y batió su propia valla.

Aun con un jugador menos, el Decano buscó el empate, pero al rato el juego se vio interrumpido por un corte de luz en el Estadio Juan Carmelo Zerillo.

Ya con la iluminación restablecida, volvió a correr la pelota ante las quejas del DT Pusineri, quien cuestionó la suspensión temporaria por falta de luz. Al final, fue triunfo de Gimnasia.