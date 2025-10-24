​Torneo Clausura: ganó Central y sacó boleto a la Copa Libertadores 

Rosario Central venció 1-0 este viernes a Sarmiento en Junín con un gol de penal de Angel Di María, alcanzó la punta del Grupo B y aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2026. El partido por la fecha 7, que se había suspendido hace más de un mes y medio, se definió recién sobre el final.

La reanudación del encuentro entre Sarmiento y Rosario Central llegó 54 días después de aquella noche del 30 de agosto interrumpida por la lluvia. Y el contexto cambió por completo: los dos equipos llegaron con más en juego que en aquel primer intento, y la presión se hizo evidente desde el inicio.

El primer tiempo, disputado entonces bajo un clima adverso, había mostrado escasas llegadas, con un cabezazo desviado de Quintana y otro de Véliz que dio en el palo como lo más destacado.

El duelo se retomó con Central decidido a imponerse. A los pocos segundos, Di María obligó a Lucas Acosta a una tapada exigida. Sarmiento respondió a través de Gómez, que intentó desde media distancia, pero Broun controló sin inconvenientes. La lluvia volvió a complicar el campo, pero el ritmo creció a medida que el reloj avanzaba.

En la parte final, el equipo de Ariel Holan mostró mayor ambición. Central ganó metros, sostuvo la posesión y encontró espacios, ante un rival que comenzó a replegarse.

Cuando el empate parecía definitivo, Lucas Acosta cometió falta sobre Di María dentro del área. El árbitro Andrés Merlos sancionó el penal sin recurrir al VAR, y el propio “Fideo” se encargó de convertirlo con precisión.

Con este resultado, Sarmiento perdió una ocasión clave para sumar en su lucha por la permanencia y se fue con bronca por la sanción del penal en la agonía.

Rosario Central, en cambio, logró un triunfo que vale más que tres puntos: alcanzó la cima de su zona y aseguró su boleto a la próxima Copa Libertadores, impulsado por el regreso decisivo de su ídolo.