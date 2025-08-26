​Torneo Clausura: Estudiantes ganó y hundió más a Aldosivi 

Estudiantes se impuso 1-0 este lunes en La Plata sobre Aldosivi y se encaramó en lo más alto del Grupo A, en el cierre de la sexta fecha de la Liga Profesional.

Alentado por su gente, Estudiantes quería dejar rápidamente atrás lo ocurrido la fecha anterior, en la que tuvo un quedo inexplicable y permitió una gran remontada de Banfield, que estaba dos goles abajo. Sin embargo, el equipo marplatense empezó agresivo con un cabezazo letal de Cabral y luego una arremetida de Serrago que encontraron buena oposición en el uruguayo Muslera.

Respondió el equipo de Eduardo Domínguez con un cabezazo de Carrillo que dio en el palo. Y desde un tiro de esquina nació la apertura, en una jugada preparada que terminó con el envío del colombiano Cetré y la llegada por el segundo palo y en soledad de Gonzalo Martínez Pírez, quien sólo tuvo que empujarla al gol.

Fue un golpe durísimo para Aldosivi, que se desarticuló y se volvía endeble atrás. Y cuando el ex Boca Medina tomaba las riendas, el Pincha se tornaba peligrosísimo: así, Castro tuvo su ocasión. Con todos estos ingredientes en contra, el conjunto de Charlier comenzaba a sufrir la falta de profundidad y de ideas para aspirar a empardar.

En contrapartida, Estudiantes casi lo aumenta: Cetré recibió un pelotazo con dos adversarios encima, logró quedar de cara al arco e hizo temblar el horizontal.

De vuelta del entretiempo, Medina y una chilena defectuosa de Ascacíbar casi clavan el segundo; en el medio, Serrago (el más peligroso del Tiburón) remató cerca de un poste.

Luego, Carrillo se lo perdió solo de frente al arco y el palo se lo negó a Palacios. El partido era una moneda al aire, sobre todo por la exigua diferencia en el marcador. Terminó siendo triunfo de Estudiantes. Y fue justo.