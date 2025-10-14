​Torneo Clausura: Deportivo Riestra rescató un empate con Platense 

Platense apenas igualó 1-1 este lunes ante Deportivo Riestra en Vicente López, en el cierre de la fecha 12 del Torneo Clausura que dejó al visitante líder del Grupo B con 24 puntos, uno más que el escolta Lanús.

El sorprendente equipo de Gustavo Benítez salió a jugar con su estilo en rodeo ajeno y antes del cuarto de hora se puso en ventaja a partir de un blooper que protagonizó el arquero Federico Losas y la última línea local, regalo que Alexander Díaz no desaprovechó para marcar la apertura.

El “Kily” González vivía el trámite con intensidad y empujaba a los suyos a buscar el empate, que llegó con un tiro libre rasante que ejecutó Zapiola, Ignacio Arce atajó con dificultad y dio rebote, pero en el manojo de piernas en el área visitante quien ganó fue el defensor Oscar Salomón, que decretó el 1-1.

El juego se puso áspero y antes de ir a los vestuarios Pedro Ramírez le tiró un manotazo a Mainero y, como el defensor ya había sido amonestado, dejó al Malevo con un jugador menos.

La situación se presentaba ideal para el último campeón del fútbol argentino, pero aun con un jugador más solamente se dedicó a llenar de centros anunciados la zona protegida por el tiempista Arce, que desarticulaba todo atisbo de peligro mientras Riestra se agazapaba para salir de contra e insistía con laterales largos al área para provocar un nuevo error en el fondo calamar.

Pero sin su goleador Ronaldo Martínez, tampoco los lesionados Orsini y Lotti, a Platense le faltaba fuego ofensivo para desequilibrar a una defensa tan rocosa como la de Riestra.

Saborido probaba desde lejos, pero no había caso. El partido se fue consumiendo y entonces Maxi Rodríguez hizo temblar un poste. Al final, el punto le cerró mucho más al combativo y puntero Riestra que al impotente Platense, que ve un poco lejos los play-offs que en el torneo anterior llegaron a coronarlo.