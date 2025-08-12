​Torneo Clausura: Defensa y Justicia le ganó al duro Riestra 

Defensa y Justicia batió 1-0 este lunes sobre el final a Deportivo Riestra, en el cierre de la cuarta fecha del Torneo Clausura.

De entrada avisó la visita con un remate de Herrera bien controlado por el arquero Bologna (de 43 pirulos). Fue casi todo lo que alcanzó a gestar Riestra, porque en el resto del partido el dominio local fue absoluto, aunque a un ritmo lento y a ratos cansino.

Por caso, Soto inició una gran jugada asociada y la terminó él mismo entrando al área, pero a las manos de Arce, quien un rato más tarde volvió a lucirse ante el mismo defensor al desviarle un tiro libre.

Los dirigidos por Mariano Soso dominaban a piacere, pero es sabido que el Malevo es un equipo duro y, pese al acoso de su anfitrión, lograba de momento sostener la paridad en el resultado.

Luego del entretiempo, el ingreso de Goitía le dio un poco más de movilidad a la franja derecha del ataque de Riestra. El Halcón seguía intentando por las bandas y sólo le faltaba ser más preciso, mientras Riestra se abroquelaba atrás y renunciaba al arco de enfrente.

Hasta que sobre la hora, Hausch mandó un centro que dio en el brazo de Céliz y, con el penal, Abiel Osorio (que luego vio la roja) le dio los tres puntos a los de Florencio Varela en un final electrizante.