​Torneo Clausura: con tres partidos y mucho en juego, comienza la fecha 14  

Arranca con tres partidos la 14 y antepenúltima fecha del Torneo Clausura. Y habrá definiciones por todos lados. Están en juego los ocho primeros puestos de las dos zonas, la clasificación a las Copas continentales del año próximo y los dos descensos. Por eso importa lo que vaya a suceder este viernes: San Lorenzo (19 puntos) y Deportivo Riestra (27) abrirán la jornada a las 19 en un duelo de vecinos del Bajo Flores y Villa Soldati que irá por ESPN Premium. Ya a las 21.15, Instituto (15) recibirá a Rosario Central (27) en Alta Córdoba (ESPN Premium) y Newell’s (11) a Unión (20) en el Parque Independencia (TNT Sports).

En medio de su debacle institucional imparable, San Lorenzo trata de meterse entre los ocho de su zona y, en paralelo, asegurarse el retorno a las Copas continentales. El Ciclón está sexto en el Grupo B y octavo en la tabla anual, por lo que por ahora está llegando a la Sudamericana. La idea es no decaer de esas posiciones y en lo posible mejorarlas en las tres fechas que faltan.

Riestra en cambio, está haciendo a su manera, y con su estilo aprovechador y práctico, una campaña notable: lleva un invicto de nueve fechas, junto con Central comparte la punta de la zona B y son los equipos que más puntos ganaron en el torneo (27). Además, figura quinto en la clasificación anual y también está entrando en la Sudamericana, pero no descarta poder llegar incluso a Libertadores. Todo es posible.Y con esa idea irá al Nuevo Gasómetro a seguir sumando puntos e ilusiones.

Central viaja a Córdoba

Invicto, ya clasificado para los play-offs y para la próxima Copa Libertadores y agigantado por una racha de cinco victorias seguidas, Rosario Central irá a Córdoba donde Instituto, a dos puntos de los play-offs, hará lo posible para tratar de llegar a esa definición.

Bernardi estrena banco rojinegro

A la misma hora y con el debut de Lucas Bernardi como técnico, Newell’s recibirá a Unión con el temor de que una nueva derrota le complique la permanencia en Primera. Los rojinegros están 23° en los promedios y 24° en la anual, a sólo 6 unidades del último y, de acuerdo a cómo se vayan dando los resultados, puede pasar dos fechas finales angustiosas. Su campaña hasta aquí ha sido paupérrima: está penúltimo en la Zona A con apenas once puntos y sólo dos triunfos en trece jornadas. Y con la salida anunciada esta semana de Darío Benedetto, comenzó la renovación del plantel.

Caso contrario es el de Unión, que viene de golear 3-0 a Defensa y Justicia, volvió al triunfo tras cuatro encuentros y alcanza los veinte puntos que lo ubican en el cuarto lugar de la zona A, pero lejos de las Copas.