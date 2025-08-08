​Torneo Clausura: con otros tres partidos, sigue la marcha de la cuarta fecha 

Con otros tres partidos, prosigue este viernes la cuarta fecha del torneo Clausura. Abrirán el juego Tigre-Huracán desde las 19.00 (TNT Sports) y luego seguirán Newell’s-Central Córdoba de Santiago del Estero a las 21.00 (ESPN Premium) y Lanús-Talleres de Córdoba a las 21.15 (ESPN). El adelanto se debe a que la semana que viene vuelve la disputa de la Copa Sudamericana y Huracán, los santiagueños y Lanús tendrán actividad copera.

Tigre (4 puntos) y Huracán (3) jugaron el fin de semana pasado por la Copa Argentina con suerte diversa. Mientras Tigre lo eliminó a San Lorenzo en un partido repleto de polémicas, Huracán perdió y se quedó afuera ante Lanús jugando de mal a muy mal. Por eso, el equipo del norte del Gran Buenos Aires llega entonado y con cuatro puntos en el torneo producto de un triunfo, un empate y una derrota. El Globo venció a Boca en Parque Patricios, pero perdió sus dos cotejos anteriores con Belgrano de local y Estudiantes en La Plata y su campaña todavía no ha arrancado.

Newell’s (4) está inmediatamente por debajo de Tigre en la tabla de la zona A, con idéntica campaña y la sensación de que todavía se está armando. En su anterior partido como local, no le fue bien: perdió 2 a 1 ante Banfield y el miércoles se enfrentará con Atlético Tucumán por los octavos de la Copa Argentina. Los santiagueños, en tanto, suman cinco unidades, están terceros en la zona y aunque no van a descuidar la competencia continental, apuntan a meterse entre los ocho que se clasificarán a los playoffs. Del úlltimo puesto para la copas de 2026 están a ocho puntos.

Por último, quedó dicho que Lanús (4) viene de avanzar en la Copa sudamericana, pero que no le va bien en el Clausura, en el que perdió dos de los tres partidos que jugó. Ante Talleres (3), que necesita seguir sumando en la tabla anual para alejarse de un posible descenso, no estará el jugador granate más talentoso, Marcelino Moreno, quien se tuvo que bajar a último momento del partido con Huracán por una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho.

Tampoco estarán Felipe Peña Biafore, reemplazado en el primer tiempo por una mala caída que le provocó una luxación en el hombro derecho y el zaguero paraguayo Ronaldo Dejesús, a la espera de una operación por la fractura en el hueso frontal que sufrió ante el Globo.