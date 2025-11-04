​Torneo Clausura: Central Córdoba y Racing se quedaron con las ganas 

Racing igualó 0-0 este lunes en su visita a Central Córdoba por la fecha 14 del Torneo Clausura. La Academia venía del golpazo de quedarse a las puertas de la final de la Copa Libertadores y debía ganar para aspirar a tener revancha en la edición de 2026. Y si el Ferroviario vencía, desbancaba a Boca y Unión de la cima del Grupo A. Ninguno logró el objetivo de sumar de a tres.

De arranque, el equipo de Gustavo Costas tenía el control de la pelota, pero no llegaba a incomodar al arquero Aguerre. Sobre el cuarto de hora, Gonzalo Verón la bajó con clase, le tiró un sombrero a Martirena y la cambió hacia el sector derecho para Besozzi, quien avanzó unos metros y volvió a ceder a Verón, que apareció de sorpresa por el centro del área y ante Colombo su remate salió muy cerca del poste.

La Academia no conseguía profundidad y la única chance que tuvo en toda la primera parte fue un envío picante a la cabeza de Vergara, pero Aguerre se anticipó al delantero y despejó el peligro.

El complemento fue más intenso, con espacios y ambos decididos a buscar el arco de enfrente. Aguerre les ahogó el grito a Mura y a Solari, Verón siguió mostrando su jerarquía al igual que Cambeses (en otra gran labor en el arco racinguista)y el ingresado Almendra intentó desde lejos, aunque nada cambió. El partido mereció goles, pero no los tuvo.

Racing debe ganar las dos fechas que le quedan y ver si achica distancias con los cinco equipos (sin contar a Rosario Central, ya con boleto) que tiene por encima en la Tabla Anual para competir en la próxima Libertadores; por ahora está en zona de Copa Sudamericana. El Ferroviario deberá conformarse con los play-offs.