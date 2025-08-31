​Torneo Clausura: Central Córdoba fue más que Estudiantes de La Plata 

Central Córdoba golpeó de entrada este sábado en Santiago del Estero y se pudo llevar un buen triunfo 2-0 ante Estudiantes de La Plata, en un partido correspondiente a la séptima fecha de la Liga Profesional.

Los goles para los dirigidos por Omar De Felippe llegaron de la mano del arquero uruguayo Fernando Muslera (en contra) y del delantero Matías Perelló, a los cinco y diez minutos del primer tiempo, respectivamente.

Central Córdoba abrió el marcador rápidamente y con mucha fortuna, ya que tras un centro del lateral José Florentín hubo un desvío que terminó descolocando a Muslera, quien terminó anotando en contra de su valla.

Sólo cinco minutos después, los santiagueños estiraron la ventaja cuando Perelló picó solo al vacío y definió de manera muy precisa para estampar el 2-0.

Pese al empuje y a tener varias situaciones claras, el equipo de Eduardo Domínguez no pudo ni siquiera llegar al descuento, por lo que volverá de Santiago del Estero con las manos vacías.

Este triunfo le permitió a Central Córdoba llegar a los 13 puntos y desplazar de la segunda posición del Grupo A a Estudiantes, que se mantuvo con 12. El líder es el sorprendente Barracas Central de Ruben Insúa, que alcanzó las 14 unidades.