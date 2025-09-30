​Torneo Clausura: Barracas sigue arriba pero no puede ganar de local 

Caso curioso: Barracas Central no ha podido construir una localía confiable desde que reinauguró su estadio Claudio Tapia: en lo que va del Torneo Clausura, ganó apenas uno de los cinco partidos que disputó allí. Y el de este lunes no fue la excepción: igualó 1 a 1 con Belgrano de Córdoba. Un empate que hasta pudo haber sido derrota si en el segundo tiempo, el arquero Ledesma no hubiera sacado tres pelotas de gol. Y en el primero, si se le hubiera convalidado un gol lícito a Belgrano que el árbitro Andrés Gariano anuló mal a instancias del VAR por un foul de Franco Jara que, en verdad, no existió.

Con la igualdad, Barracas quedó segundo en la zona A a un punto del líder Unión (17 a 16) y, con 42 unidades en la tabla anual, está entrando a la próxima Copa Sudamericana. Belgrano suma 13 y, por ahora, no está llegando a los octavos de final ni a las copas continentales del año venidero aunque sí está en semis de Copa Argentina.

Barracas arrancó ganando con derechazo cruzado del uruguayo Jhonatan Candia que a los 16 minutos del primer tiempo se le metió por el segundo palo a su compatriota Thiago Cardozo. Y después hizo lo que acostumbra a hacer: le cedió la pelota a los cordobeses y manejó los espacios con todos sus hombres por detrás de la línea de la pelota. A Belgrano le faltó resolución en el último cuarto de cancha y cuando la tuvo, le anularon mal el gol del empate que había anotado “Uvita” Fernández, tras un despeje flojo de Demartini.

De regreso al complemento, el técnico de Barracas, Rubén Insúa, puso a un volante (Rosané) por un delantero (Morales) para equilibrar la media cancha donde había quedado en inferioridad numérica. Pero entonces, apareció en escena el lateral izquierdo Adrian Sporle que resultó imparable. Por allí, llegó el centro que Jara convirtió en empate a los 5 minutos. Con mayor pujanza, dio la impresión de que Belgrano podía pasar a ganar. Pero Ledesma se hizo figura sacándole dos remates a Jara y otro a González Metilli.

Insúa volvió a retocar su línea de volantes y con la entrada de Rafael Barrios logró controlar las subidas de Sporle y pudo emparejar el trámite. Un mano a mano que desperdició Candia le dio forma a un empate que dejó todo tal cual estaba. Y a todos con la sensación de que pudieron haberse llevado algo más.