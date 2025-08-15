​Torneo Clausura: Aldosivi y Belgrano repartieron los puntos 

Aldosivi y Belgrano de Córdoba abrieron este viernes el telón a la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025 con un discreto empate sin goles, en un compromiso disputado en el estadio José María Minella de Mar del Plata.

En la previa, el Pirata llegaba a la fría ciudad balnearia tercero en la tabla de posiciones, en parte gracias al alto nivel mostrado por Lucas Zelarayán, y con la chance de ser puntero del Grupo A, aunque con una baja de fuste por la salida ya confirmada de Mariano Troilo al Parma de la Serie A de Italia. Cabe destacar que el defensor era uno de los baluartes del conjunto de Ricardo Zielinski y ya había sido convocado a la Selección Argentina para las Eliminatorias.

Por su parte, el equipo de Mariano Charlier -ubicado en el último lugar y ya eliminado de la Copa Argentina en octavos de final- venía de una polémica derrota contra Barracas y pretendía rectificar su paupérrimo andar de seis encuentros sin conocer el triunfo.

En un duelo parejo y con poquísimas llegadas a lo largo de los 90 minutos, el Tiburón contó con las mejores ocasiones, pero no logró vulnerar la resistencia del Pirata. Por caso, antes del descanso y en una arremetida dentro del área, el mediocampista Federico Gino quedó cara a cara con el arquero Thiago Cardozo, pero la pelota finalmente se fue junto a un poste.

Ya en la segunda parte, el aluvión de tarjetas amarillas y de cambios por ambos lados deslució el juego, que continuó sin llevar demasiado peligro a las áreas.

El 0-0 final dejó a los cordobeses a un punto de la cima y permitió a los marplatenses igualar la suma de puntos de Boca, pero sin poder salir del último puesto de la Zona A por contar con peor diferencia de gol.