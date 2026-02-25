24 febrero, 2026 21:16
​Torneo Apertura: resultados de la fecha 7 y posiciones 

  

El fútbol no para, nunca. Y este martes comenzó una nueva fecha del torneo Apertura, la séptima. En el primer partido, Platense y Defensa y Justicia empataron 0-0 en Florencio Varela.

De esta jornada quedarán dos partidos postergados: Lanús-Boca se jugará el 4/3 porque este jueves el Granate va por la Recopa ante Flamengo y tampoco se disputa Aldosivi-Argentinos (este miércoles, el Bicho juega fase 2 de Libertadores).

Resultados de la fecha 7

Platense 0– Defensa y Justicia 0 (Zona A)

San Lorenzo – Instituto (Zona A)

Central Córdoba – Talleres (Cba) (Zona A)

21.30 Belgrano – Atlético Tucumán (Zona B)

Árbitro: Andrés Gariano

Asistente 1: Federico Cano

Asistente 2: Hernán Vallejos

Cuarto árbitro: Lucas Caballero

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Javier Uziga

22.00 Gimnasia (Mza) – Independiente (Zona A)

Árbitro: Sebastián Zunino

Asistente 1: Gerardo Lencina

Asistente 2: Juan del Fueyo

Cuarto árbitro: Julián Beligoy

VAR: Felipe Viola

AVAR: Lucas Germanotta

Miércoles 25 de febrero

17.00 Barracas Central – Tigre (Zona B)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Asistente 1: Facundo Rodríguez

Asistente 2: Sebastián Raineri

Cuarto árbitro: Joaquín Gil

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Carlos Córdoba

17.00 Gimnasia (LP) – Rosario Central (Zona B)

Árbitro: Fernando Echenique

Asistente 1: Diego Bonfá

Asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi

VAR: Álvaro Carranza

AVAR: Mariano Ascensi

19.30 Newell’s Old Boys – Estudiantes (LP) (Zona A)

Árbitro: Nicolás Lamolina

Asistente 1: Iván Núñez

Asistente 2: Javier Viglietti

Cuarto árbitro: Ariel Cruz

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Walter Ferreyra

19.30 Vélez Sarsfield – Deportivo Riestra (Zona A)

Árbitro: Pablo Echavarría

Asistente 1: Pablo Acevedo

Asistente 2: Mario Bardina

Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: Yamil Possi

AVAR: Juan Pablo Loustau

Jueves 26 de febrero

17.15 Racing Club – Independiente Rivadavia (Mza) (Zona B)

Árbitro: Darío Herrera

Asistente 1: Miguel Savorani

Asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: Germán Monson Brizuela

AVAR: Julio Fernández

17.15 Sarmiento – Unión (Interzonal)

Árbitro: Daniel Zamora

Asistente 1: Adrián Delbarba

Asistente 2: Damián Espinoza

Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez

VAR: José Carreras

AVAR: Sebastián Bresba

19.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Huracán (Zona B)

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Asistente 1: Gabriel Chade

Asistente 2: Joaquín Badano

Cuarto árbitro: Mauricio Martín

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Wenceslao Meneses

19.30 River Plate – Banfield (Zona B)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Asistente 1: Maximiliano del Yesso

Asistente 2: Hugo Páez

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: Ariel Penel

AVAR: Diego Verlota

Miércoles 4 de marzo

21.00 Lanús – Boca (Zona A)

A confirmar: Aldosivi – Argentinos (Zona B).

   ​  

