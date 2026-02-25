​Torneo Apertura: resultados de la fecha 7 y posiciones 

El fútbol no para, nunca. Y este martes comenzó una nueva fecha del torneo Apertura, la séptima. En el primer partido, Platense y Defensa y Justicia empataron 0-0 en Florencio Varela.
De esta jornada quedarán dos partidos postergados: Lanús-Boca se jugará el 4/3 porque este jueves el Granate va por la Recopa ante Flamengo y tampoco se disputa Aldosivi-Argentinos (este miércoles, el Bicho juega fase 2 de Libertadores).
Resultados de la fecha 7
Platense 0– Defensa y Justicia 0 (Zona A)
San Lorenzo – Instituto (Zona A)
Central Córdoba – Talleres (Cba) (Zona A)
21.30 Belgrano – Atlético Tucumán (Zona B)
Árbitro: Andrés Gariano
Asistente 1: Federico Cano
Asistente 2: Hernán Vallejos
Cuarto árbitro: Lucas Caballero
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Javier Uziga
22.00 Gimnasia (Mza) – Independiente (Zona A)
Árbitro: Sebastián Zunino
Asistente 1: Gerardo Lencina
Asistente 2: Juan del Fueyo
Cuarto árbitro: Julián Beligoy
VAR: Felipe Viola
AVAR: Lucas Germanotta
Miércoles 25 de febrero
17.00 Barracas Central – Tigre (Zona B)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Asistente 1: Facundo Rodríguez
Asistente 2: Sebastián Raineri
Cuarto árbitro: Joaquín Gil
VAR: Fabrizio Llobet
AVAR: Carlos Córdoba
17.00 Gimnasia (LP) – Rosario Central (Zona B)
Árbitro: Fernando Echenique
Asistente 1: Diego Bonfá
Asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi
VAR: Álvaro Carranza
AVAR: Mariano Ascensi
19.30 Newell’s Old Boys – Estudiantes (LP) (Zona A)
Árbitro: Nicolás Lamolina
Asistente 1: Iván Núñez
Asistente 2: Javier Viglietti
Cuarto árbitro: Ariel Cruz
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Walter Ferreyra
19.30 Vélez Sarsfield – Deportivo Riestra (Zona A)
Árbitro: Pablo Echavarría
Asistente 1: Pablo Acevedo
Asistente 2: Mario Bardina
Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra
VAR: Yamil Possi
AVAR: Juan Pablo Loustau
Jueves 26 de febrero
17.15 Racing Club – Independiente Rivadavia (Mza) (Zona B)
Árbitro: Darío Herrera
Asistente 1: Miguel Savorani
Asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: Germán Monson Brizuela
AVAR: Julio Fernández
17.15 Sarmiento – Unión (Interzonal)
Árbitro: Daniel Zamora
Asistente 1: Adrián Delbarba
Asistente 2: Damián Espinoza
Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez
VAR: José Carreras
AVAR: Sebastián Bresba
19.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Huracán (Zona B)
Árbitro: Maximiliano Macheroni
Asistente 1: Gabriel Chade
Asistente 2: Joaquín Badano
Cuarto árbitro: Mauricio Martín
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Wenceslao Meneses
19.30 River Plate – Banfield (Zona B)
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Asistente 1: Maximiliano del Yesso
Asistente 2: Hugo Páez
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
VAR: Ariel Penel
AVAR: Diego Verlota
Miércoles 4 de marzo
21.00 Lanús – Boca (Zona A)
A confirmar: Aldosivi – Argentinos (Zona B).