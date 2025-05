​Torneo Apertura: los cuartos de final ya empezaron a jugarse 

La Liga Profesional determinará este martes el día y la hora de los partidos de cuartos de final del Torneo Apertura. La realización prevista para este domingo de las elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires impedirá jugar ese día en el territorio porteño. Por lo que ya existen negociaciones y tironeos entre los ocho equipos participantes en función de sus intereses, necesidades y conveniencias.

Tres de los partidos, Boca-Independiente, River-Platense y Argentinos Juniors-San Lorenzo se jugarán en la Ciudad Autónoma mientras que Central y Huracán lo harán en Rosario. Por lo que la última palabra la tendrán las autoridades de seguridad que no desean que en los días laborables haya superposiciones de encuentros. Como no participan de las copas continentales, Argentinos y San Lorenzo podrían ir viernes o sábado en horario a determinar. El presidente de Argentinos, Cristian Malaspina, prefiere hacerlo lunes o martes.

Los partidos entre semana de River, Independiente y Huracán suman complicaciones al esquema. El jueves, River jugará por la Libertadores ante Independiente del Valle de Ecuador en el Monumental por lo que recién estaría en condiciones de enfrentar a Platense a partir del lunes 19. Lo mismo sucede con Independiente, que el mismo día recibirá en Avellaneda a Guaraní de Paraguay por la Sudamericana, y con Huracán, que el miércoles por la noche visitará a América de Cali por la misma Copa. De allí que lo más probable es que esos tres encuentros se distribuyan entre el lunes y el martes de la próxima semana. Los equipos coperos pretenden tener el máximo descanso posible después de la actividad de la semana y jugar el martes. Pero a uno o a dos les tocará el lunes.

*Boca: volverá este martes al trabajo en su predio de Ezeiza después de la angustiosa victoria por tiros desde el punto del penal ante Lanús. Habrá que ver si el técnico interino Mariano Herrón hace o no cambios en la formación dado los bajos rendimientos de algunos jugadores. Ander Herrera ya se entrena con el resto del plantel tras el desgarro, pero su regreso a las convocatorias todavía no tiene fecha. Lo más probable es que no se lo apure y vaya al banco. Por su parte, el uruguayo Edinson Cavani continúa en proceso de recuperación después de más de dos semanas de rehabilitación y es una incógnita si llegará al clásico. Junto con el vasco Herrera, será evaluado día a día.

*Independiente: todo dependerá de cómo le vaya al equipo ante Guaraní. Al no haber actividad copera la próxima semana, el Rojo irá a la Boca con lo mejor que tenga y sin reservar a nadie. La única novedad sería el regreso del paraguayo Gabriel Avalos a la lista de convocados, en la que no figura desde que se lesionó ante Riestra a fines de abril. Independiente lleva 13 años sin ganar en La Bombonera: su último triunfo fue un sensacional 5 a 4 el 11 de marzo de 2012 por la quinta fecha del Torneo Clausura.

*Argentinos: el único jugador que terminó lesionado ante Instituto fue Emiliano Viveros, quien tuvo una sobrecarga muscular y será evaluado en la semana. El técnico Nicolás Diez quedó satisfecho por la actuación y cree que equipo que gana no se toca, por lo que no habría cambios para recibir a San Lorenzo.

*San Lorenzo: con la crisis institucional como telón de fondo, el técnico Miguel Angel Russo ya empezó a preparar la visita a La Paternal sabiendo que deberá encontrarle un reemplazo a Elián Irala, expulsado a los 12 minutos del primer tiempo con Tigre. También está en duda Nicolás Tripichio, quien salió lesionado y llegaría al límite. Francisco Perruzzi es la principal alternativa -y casi única- en ambos casos.

*Rosario Central: el equipo de mejor campaña en el torneo volverá a ofrecer un estadio repleto. Las entradas saldrán este martes a la venta y es posible que se agoten en horas. El técnico Ariel Holan no prevé tocar el equipo, pero en función de cómo lo vea en la semana podría devolverle la titularidad al colombiano Jaminton Campaz en lugar del juvenil Santiago López.

*Huracán: tras haber vencido a Riestra, el Globo emprendió viaje a Cali para jugar el miércoles con América por la Sudamericana. Recién a su regreso de semejante excursión, el técnico Frank Darío Kudelka decidirá con qué equipo va a Rosario. La idea es que Tomas Guidara, Leonel Pérez y el lesionado Walter Mazzantti vuelvan a estar desde el principio.

*Platense: El equipo que dio el batacazo más grande de los octavos, dejando a Racing en el camino, ya volvió a las prácticas e irá por otro golpe. La dupla Orsi-Gómez quedó más que satisfecha con la entrega del equipo y su aplicación táctica. Por lo que la idea es retocar la formación lo menos posible, aunque podría haber alguna variante en el medio y arriba para reforzar el esquema.

*River: el equipo de Gallardo es otro que hará fuerza para jugar lo más tarde posible, aunque está bastante holgado en la Libertadores. Lidera su zona con 8 puntos por delante de Independiente (5), su rival del jueves, Barcelona y Universitario (ambos con 4). El partido restante de la Copa está pautado para el martes 27, también en el Monumental, contra los peruanos.