​Torneo Apertura: empate entre Racing e Independiente Rivadavia, los resultados de la fecha 7 y posiciones 

Continúa la séptima fecha del torneo Apertura y este jueves arrancó con el empate 1-1 entre Racing e Independiente Rivadavia (Zona B), y con el triunfo de Unión por 3-1 a Sarmiento de Junín (interzonal). Desde las 19:30, River, en el último partido de Marcelo Gallardo, quien anunció su renuncia el lunes pasado, recibirá a Banfield en el Monumental (Zona B) y Estudiantes de Río Cuarto, a la misma hora, enfrentará en su casa a Huracán (Zona B).

El miércoles, Gimnasia perdió 2-1 de local ante Rosario Central. Y Barracas Central le ganó 2-1 a Tigre como local. Luego, Estudiantes venció en Rosario 2-0 a Newell’s y comparte la cima de la zona A con Vélez, que empató 0-0 con Riestra en Liniers.

El martes, a primera hora, Platense y Defensa y Justicia empataron 0-0 en Florencio Varela. Luego, San Lorenzo e Instituto igualaron 1-1. Más tarde, Central Córdoba derrotó 2-0 a Talleres. Por su parte, Belgrano derrotó 3-1 a A. Tucumán y comparte la punta de la zona B con Independiente Rivadavia. En último turno, Gimnasia de Mendoza empató 1-1 con Independiente.

De esta jornada quedarán dos partidos postergados: Lanús-Boca se jugará el 4/3 porque este jueves el Granate va por la Recopa ante Flamengo y tampoco se disputa Aldosivi-Argentinos (el Bicho jugó el miércoles la vuelta de la fase 2 de Libertadores, donde quedó eliminado por penales ante Barcelona de Ecuador).

Resultados de la fecha 7

Platense 0– Defensa y Justicia 0 (Zona A)

San Lorenzo 1 – Instituto 1 (Zona A)

Central Córdoba 2 – Talleres (Cba) 0 (Zona A)

Belgrano 3 – Atlético Tucumán 1 (Zona B)

Gimnasia (Mza) 1 – Independiente 1 (Zona A)

Barracas Central 2 – Tigre 1 (Zona B)

Gimnasia 1 – Rosario Central 2 (Zona B)

Newell’s 0 – Estudiantes 2 (Zona A)

Vélez Sarsfield 0 – Deportivo Riestra 0 (Zona A)

Racing Club 1 – Independiente Rivadavia 1 (Zona B)

Sarmiento 1 – Unión 3 (Interzonal)

Jueves 26 de febrero

19.30 River Plate – Banfield (Zona B)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Asistente 1: Maximiliano del Yesso

Asistente 2: Hugo Páez

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: Ariel Penel

AVAR: Diego Verlota

19.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Huracán (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Maximiliano Mascheroni

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Joaquín Badano

Cuarto árbitro: Mauricio Martín

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Wenceslao Meneses

Miércoles 4 de marzo

21.00 Lanús – Boca (Zona A)