​Tomás Etcheverry se plantó contra un Top 10 pero quedó eliminado del ATP 250 de Hong Kong 

El ATP 250 de Hong Kong recibió a tres tenistas argentinos para que arranquen su temporada 2026 en este torneo, pero al cabo de dos rondas ya no queda ninguno. Tomás Etcheverry (57°) fue el único que superó el debut y pasó a los octavos de final del certamen, pero este miércoles se topó con una de las 10 raquetas más pesadas del circuito: el italiano Lorenzo Musetti (7°), que lo derrotó por 6-7 (3), 6-2 y 6-4.

En el primer set del partido el tano se mostró más agresivo, clavando 4 aces y 18 winners. Sin embargo, ese juego también le trajo más imprecisiones que las del platense, con 17 errores no forzados contra los 11 de Tomy. Así las cosas, y con dos quiebres para cada lado, todo se definió en un tiebreak que cayó del lado de la raqueta nacional tras quebrar el servicio rival en dos puntos.

Etcheverry, en acción en el certamen asiático. (@tomasetcheverry123) Etcheverry, en acción en el certamen asiático. (@tomasetcheverry123)

De esa manera, Etcheverry llegó con la ventaja al segundo parcial y se encaminó a un gran triunfo contra el mejor preclasificado del torneo. En esta parte, los roles se invirtieron y fue él quien acertó mas aces (3 vs. 1 del rival) y los winners (8 vs. 7), pero Musetti se quedó con los dos quiebres de servicio del tramo e igualó el encuentro, forzando un último capítulo para esta historia.

El último set fue el más parejo, y ambos ganaron sus saques hasta el último del platense, donde el italiano logró un quiebre que luego confirmaría para cerrar el compromiso a su favor, después de una larga pelea de 2h42m. En la próxima ronda, el tano se enfrentará al local Coleman Wong (150°), que viene de vencer al canadiense Gabriel Diallo (40°) por 1-6, 7-5 y 7-5 en 2h30m.

Lorenzo Musetti, verdugo de Etcheverry en Hong Kong. (EFE) Lorenzo Musetti, verdugo de Etcheverry en Hong Kong. (EFE)

En Hong Kong, Etcheverry no es el primer argentino en quedar eliminado. Mariano Navone (72°) tuvo la mala fortuna de jugar en primera ronda contra Wong, la estrella local que irá contra Musetti en cuartos, y perdió por 6-3 y 7-5 en 1h38m. El otro es Francisco Comesaña (66°), que tampoco pasó su estreno y cayó ante el chino Juncheng Shang (406°) por doble 6-4 en 1h18m.

Por otro lado, Camilo Ugo Carabelli (49°) también arrancó el año esta semana, aunque un poco más alejado. El Brujo debutó en Brisbane, Australia, pero al igual que sus compatriotas se despidió en su primer encuentro: fue derrotado por el estadounidense Learner Tien (28°), recientemente consagrado campeón de las ATP Next Gen Final de Jeddah, por 7-6 (4) y 6-3 en 1h33m.