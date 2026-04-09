​Tomás Etcheverry luchó pero cayó ante Alcaraz y se despidió de Montecarlo 

Tomás Etcheverry dejó todo en la cancha central del MonteCarlo Country Club, pero no le alcanzó. El argentino cayó ante Carlos Alcaraz en tres sets y quedó eliminado en los octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo, en lo que fue además el final del camino para los tenistas nacionales en el cuadro de singles.

El número 1 del mundo terminó imponiendo su jerarquía y se llevó el partido por 6-1, 4-6 y 6-3 después de dos horas y 22 minutos de juego. Con esta derrota, el de La Plata, que ocupa el puesto 30 del ranking ATP, fue el último argentino en despedirse de la competencia de singles.

Tomas Etcheverry durante su partido contra Carlos Alcaraz. (EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER) Tomas Etcheverry durante su partido contra Carlos Alcaraz. (EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER)

Un duelo de muy buen nivel

El partido comenzó con un Alcaraz muy sólido desde el fondo de la cancha. El español pegó primero, encadenando varios puntos seguidos para adelantarse rápidamente en el marcador. A pesar de que Etcheverry logró sumar algunos puntos consecutivos para acomodarse, el murciano dominó el set inicial y lo cerró con un contundente 6-1.

Lejos de bajar los brazos, el argentino salió decidido a cambiar la historia en el segundo parcial. Retu comenzó a pelear cada punto, lo que tuvo recompensa rápido: consiguió quebrar el saque de Alcaraz en dos oportunidades y se escapó en el marcador para ponerse 4-1 arriba. El español reaccionó y recuperó un quiebre, pero Tomy se llevó el segundo set 6-4, llevándolo a un tercer parcial.

En el último tramo volvió el N°1, imponiendo su potencia desde el fondo de la cancha y sacando ventaja rápido. El español se colocó 3-0 arriba y obligó a Etcheverry a remar desde atrás. El platense tuvo una chance de volver al partido en el séptimo game cuando generó oportunidades de quiebre, pero no logró concretarlas. Alcaraz cerró el encuentro por 6-3, pasando a los cuartos de final.

Carlos Alcaraz después de ganar contra Tomas Etcheverry. (REUTERS/Manon Cruz) Carlos Alcaraz después de ganar contra Tomas Etcheverry. (REUTERS/Manon Cruz)

Un torneo positivo para Etcheverry

Más allá de la derrota, el paso por Montecarlo dejó una marca especial para el argentino. Además de haberle ganado un set al número 1 en su primer enfrentamiento, por primera vez en su carrera, Etcheverry alcanzó los octavos de final en el Masters 1000 de Montecarlo.

Ahora el desafío para el platense será sostener su posición en el ranking durante la gira europea de polvo de ladrillo. En las próximas semanas deberá defender varios puntos importantes, entre ellos los conseguidos el año pasado en Hamburgo, donde llegó a las semifinales. Mientras tanto, Alcaraz seguirá su camino en el torneo y enfrentará a Alexander Bublik, buscando un lugar en las semifinales.

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