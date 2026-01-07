​Tomás Etcheverry arrancó el 2026 con una gran victoria en el ATP 250 de Hong Kong 

De a poquito, cada tenista argentino se va estrenando en la temporada 2026 del circuito ATP. En la madrugada del martes, hubo tres raquetas que salieron a la cancha por el ATP 250 de Hong Kong pero solo una logró seguir avanzando en el certamen: Tomás Etcheverry (57°) le ganó al francés Valentin Royer (56°) por 6-4 y 7-5.

Y es que el año no podría haber arrancado mejor para el platense, literalmente: en el primer game del partido, rompió el servicio rival y luego lo confirmó con su saque para ponerse en ventaja. Y a pesar de que no aprovechó las otras cuatro chances de break que tuvo a lo largo del set, no fueron necesarias gracias a que su rival no tuvo ninguna, y se puso 1-0.

La derecha de Etcheverry en su debut en Hong Kong. (@tomasetcheverry123) La derecha de Etcheverry en su debut en Hong Kong. (@tomasetcheverry123)

Ya en el segundo parcial, Royer le devolvió el quiebre a Etcheverry apenas pudo, en el primer servicio de la raqueta nacional. Sin embargo, eso no le alcanzó al francés para forzar un tercer capítulo: Tomy, apoyado en sus cuatro aces y diez winners, rompió el saque galo en dos ocasiones más y cerró el partido después de 1h45m.

En la próxima ronda, el platense deberá enfrentarse a un rival mucho más pesado en el ranking. De hecho, se medirá con el mejor preclasificado del torneo: irá contra el italiano Lorenzo Musetti (7°), el jueves a eso de las 2.30 de la madrugada, por los octavos de final. Sus raquetas se cruzaron dos veces, ambas el año pasado con triunfos del tano en el Masters 1000 de Madrid y el ATP 500 de Viena.

Etcheverry jugará contra el mejor rankeado del torneo en octavos. (@tomasetcheverry123) Etcheverry jugará contra el mejor rankeado del torneo en octavos. (@tomasetcheverry123)

Los otros dos tenistas nacionales que debutaron en el torneo hongkonés no tuvieron la misma suerte que Etcheverry. El primero en jugar fue Mariano Navone (72°), que perdió por 6-3 y 7-5 frente al local Coleman Wong (150°) en 1h38m. La Nave sufrió jugar contra la estrella del país y estuvo impreciso, convirtiendo apenas dos de las ocho chances de break que tuvo y cometiendo 35 errores no forzados.

Comesaña no logró arrancar el año con un triunfo. Comesaña no logró arrancar el año con un triunfo.

El otro que no contó con un arranque victorioso en esta temporada fue Francisco Comesaña (66°). El Tiburón, que afronta este año como el primero tras su irrupción en ATP, no hizo pie en el debut y cayó ante el chino Juncheng Shang (406°) por doble 6-4 en 1h18m. El asiático logró los dos únicos quiebres del encuentro, uno en el primer set y otro en el segundo, y así dejó afuera al marplatense.

