​Todos los récords que batió Messi ante Austria 

Lionel Messi escribió una nueva página maravillosa con la camiseta de la Selección Argentina: dos goles ante Austria, victoria albiceleste y clasificación asegurada a los 16avos de final del Mundial 2026. También, generó y potenció algunos registros personales que resultan difíciles de dimensionar para los terrenales.

El doblete fue a 40 años exactos del doblete de Diego ante Inglaterra en el Azteca, aquel inolvidable 22 de junio de 1986.

Con 18 goles, se despegó del alemán Miroslav Klose (16) como máximo anotador en los mundiales. Pero hubo mucho más, récords expuestos por el experto en estadísticas Míster Chip.

Leo, al acumular seis partidos consecutivos con goles, igualó las marcas que tenían el francés Just Fontaine (Mundial de Suecia 1958) y Jairzinho (México 1970): seis partidos consecutivos con goles. Si marca ante Jordania, en el cierre del grupo del próximo sábado, los dejará en el camino. Y este dato tiene el recuerdo de algo fuertísimo de Qatar 2022: marcó goles en todos los partidos de playoffs, desde octavos de final (Australia) hasta la final (Francia).

Otro dato fuerte: los cinco primeros goles de Argentina en el Mundial fueron de Leo. Eso solo había sucedido una vez, con el ruso Oleg Salenko en Estados Unidos 1994.

Otro dato fuerte: Messi marcó los últimos seis goles de la Selección en mundiales. Se suma a otros cinco jugadores: Eusebio (Portugal, en 1966), Paolo Rossi (Italia, en 1982), Salenko (Rusia, en 1994), Enner Valencia (Ecuador, 2014 y 2022).

Los goles de Messi en mundiales por continente de los equipos. Los goles de Messi en mundiales por continente de los equipos.

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Los 18: uno a uno

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Lo negativo

Resulta un dato menor ante semejante prestación positiva. Messi, por el penal que falló en el primer tiempo, acumuló tres errados desde los 12 pasos. Ya le había ocurrido ante Islandia en 2018 y frente a Polonia en 2022. Es el jugador con más penales errados en la historia de los mundiales, por encima del ghanés Asamoah Gyan (2). Aunque también hay que relativizar esto al considerar que jugó seis mundiales, y que en Qatar convirtió por esta vía en instancias claves (Países Bajos en cuartos de final y Francia en la final).

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