​Tigre sorprendió a Racing y se llevó un triunfazo de Avellaneda 

En los últimos minutos Tigre dio vuelta el marcador y finalmente se impuso 2-1 a Racing, como visitante, en un partido válido por la quinta fecha del Torneo Clausura, jugado en el Cilindro de Avellaneda.

Racing ganaba con un gol de Adrián Balboa, en la primera parte, pero Tigre sorprendió y en los últimos cinco minutos revirtió la derrota con los tantos de Braian Martínez, de tiro penal, y de Ignacio Russo.

Además, Racing -que jugó con algunos suplentes- terminó el encuentro con un jugador menos, porque Franco Pardo se retiró expulsado a los 9 minutos del complemento.

Tras este contundente triunfo, el conjunto comandado por el director técnico Diego Dabove se quedó con el sexto lugar del Grupo A, con siete unidades. Un escalón por debajo de Defensa y Justicia, quien posee la misma cantidad de puntos.

Durante el transcurso del primer tiempo Racing tomó la iniciativa, y superó a las líneas defensivas de su rival, con un ataque dinámico y colectivo que generó diversas oportunidades claras de gol.

A los 43 minutos, Racing Club abrió el marcador: Balboa bajó la pelota con su pecho y ejecutó un disparo preciso que sorprendió a Felipe Zenobio.

En el complemento del duelo, Tigre realizó un importante esfuerzo y revirtió la tensa situación que vivió en el tanteador, favorecido porque Racing sufrió la expulsión de Pardo, quien se retiró del terreno de juego por doble amarilla. Una dura salida que afectó al funcionamiento de su equipo y nutrió a su contrincante.

En el minuto 44, el conjunto de Victoria igualó 1-1 el encuentro. Braian Martínez ejecutó un disparo preciso desde los doce pasos.

Cuatro minutos después, el visitante se adelantó en el marcador. Ignacio Russo aprovechó un centro de Braian Martínez y terminó la jugada con un cabezazo preciso que superó a Gabriel Arias.