​Ter Stegen sufrió una nueva lesión en Barcelona y el sueño del Mundial se complica 

El cuerpo volvió a decir basta. Marc ter Stegen, arquero del Barcelona y referente histórico del club en la última década, volvió a lesionarse y su presente (ya frágil) entra otra vez en zona de alerta máxima. Esta vez, el problema está en la rodilla, aunque el club todavía no especificó los detalles. El golpe llega en el peor momento posible: justo cuando comenzaba a tomar forma una cesión al Girona que podía reactivar su carrera y mantener vivo el sueño del Mundial.

El alemán se lesionó este martes en Yeda, Arabia Saudita, durante la previa de las semifinales de ida de la Supercopa. Ni siquiera llegó a competir. Apenas sintió molestias, el Barsa activó el protocolo médico y el arquero regresó de inmediato a Barcelona, donde será sometido a pruebas para determinar el problema.

Mientras tanto, la incertidumbre vuelve a rodear a un futbolista que no logra salir del círculo vicioso de las lesiones.

Un historial que no da tregua

Los números explican por qué en el Camp Nou ya nadie se anima a hablar de “mala suerte”. Ter Stegen encadenó una lesión tras otra en las últimas tres temporadas y el balance es demoledor: 92 partidos ausente desde la 2023-24. En días, la cifra es todavía más fuerte: 439 jornadas fuera de las canchas.

En la actual temporada ya acumulaba 139 días de baja por una lesión en la espalda, que lo dejó fuera de 22 encuentros. En la 2024-25, el golpe más duro: una rotura del tendón rotuliano lo marginó durante 214 días y 51 partidos. Y en la 2023-24, volvió a sufrir problemas en la espalda que lo alejaron 86 días y 19 encuentros.

Un calvario físico que no da respiro y que, a los 33 años, empieza a pesar más que nunca.

El Mundial, una carrera contra el reloj

Más allá del equipo blaugrana, hay un objetivo que sobrevuela cada paso del arquero alemán: el Mundial con Alemania. Para estar en la lista, Ter Stegen necesita algo que hoy no tiene: continuidad. Y en el Barcelona, desde la irrupción de Joan García, ese escenario es directamente imposible.

La llegada del joven arquero cambió el tablero por completo. Hansi Flick no duda. Joan García es el titular, rinde, sostiene resultados y transmite seguridad. El contexto es tan claro que incluso dentro del club se entiende que Ter Stegen ya no puede competir por el puesto. Por eso, la opción de una cesión al Girona aparecía como la salida más lógica.

Un contrato pesado y un Barsa atado de manos

El caso del alemán también tiene impacto directo en la economía blaugrana. El arquero es el quinto jugador mejor pago del plantel, con un salario que ronda los 8 millones de euros netos anuales, una cifra difícil de sostener para un club que todavía sufre las consecuencias del límite salarial y la falta de ‘fair play’ financiero.

En ese contexto, liberar su ficha (aunque sea de forma parcial mediante una cesión) era una necesidad deportiva y contable. Sin embargo, la nueva lesión vuelve a complicar cualquier movimiento. Nadie paga por un arquero que no puede asegurar continuidad y el Blaugrana corre el riesgo de quedarse con un contrato alto y un jugador sin minutos.

Ahora todo depende de los estudios médicos. El resultado marcará no solo el tiempo de baja, sino también el futuro inmediato de Ter Stegen. Si la lesión es leve, tal vez todavía haya margen para reactivar la cesión. Y Si no, el escenario es conocido: recuperación larga, banco, y un Mundial cada vez más lejano.