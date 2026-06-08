​Tensión en Francia por un “desplante” de Kylian Mbappé a N’Golo Kanté antes del Mundial 

Francia tiene capital suficiente como para llegar a instancias decisivas en el Mundial 2026, pero con la cuenta regresiva en marcha las miradas apuntan hacia un solo lugar: un posible conflicto dentro del vestuario. Y es que una secuencia que protagonizaron Kylian Mbappé y N’Golo Kanté antes del amistoso contra Costa de Marfil encendió los rumores.

Tal como captaron las cámaras, el delantero del Real Madrid y su compatriota se ignoraron abruptamente cuando se cruzaron. De hecho, en vez de estrecharse las manos como hicieron con el resto de los presentes, ambos miraron para otro lado y siguieron de largo.

El delantero y su compatriota no se estrecharon las manos y abrieron un debate.

Dicha situación (que primero salió por televisión y luego se volvió viral en las redes sociales) hizo que las dudas no tardaran en llegar. Teniendo en cuenta que ninguno de los involucrados habló al respecto, hasta el momento todo quedó en supuestos.

Cómo le fue a Francia en el amistoso ante Costa de Marfil y cuándo disputará el segundo ante Irlanda del Norte

El vigente subcampeón del mundo perdió su primer amistoso antes del Mundial. Y lo hizo por 2-1 ante Costa de Marfil, que empezó perdiendo pero pudo dar el golpe en el segundo tiempo para llevarse un triunfo.

Costa de Marfil venció a Francia. (AP) Costa de Marfil venció a Francia. (AP)

De todas maneras, a los de Didier Deschamps les queda otro encuentro ante Irlanda del Norte (que se llevará a cabo el lunes 8 de junio desde las 16.10 horas de Argentina) para prepararse de cara a la gran cita.

El fixture de Francia para el Mundial 2026: qué grupo integra, cuándo debuta y quiénes serán sus primeros rivales

Tal como indica el calendario, Francia forma parte del Grupo I. Su primer rival será Senegal, al que enfrentará el 16 de junio. Luego, en la segunda fecha, se medirá ante Irak el 22. Finalmente, completará la fase inicial ante Noruega el 26.

Francia vs. Senegal (16/06)

Francia vs. Irak (22/06)

Noruega vs. Francia (26/06)

Didier Deschamps. (AP) Didier Deschamps. (AP)

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