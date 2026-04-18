​Tchouameni y la decisión del Real Madrid después del escándalo Vinícius-Prestianni: “El próximo paso será dejar de jugar” 

A exactamente dos meses de la recordada polémica que tuvo a Gianluca Prestianni y a Vinícius Junior bajo todos los flashes por el intercambio en el que el brasileño denunció un comentario racista por parte del argentino, un compañero del crack del Real Madrid dejó una especial advertencia.

Durante una entrevista con el canal The Pivot Podcast, el francés Aurelién Tchouameni contó cómo vivieron los compañeros de Vini este momento y dijo: “Cuando estás en el campo es realmente difícil de procesar y de darte cuenta de lo que está pasando. Pero al final yo creo que hicimos un buen trabajo hablando todos juntos en el campo para saber lo que queríamos hacer”.

El francés y una fuerte banca para Vini (EFE). El francés y una fuerte banca para Vini (EFE).

Por otra parte, explicó la decisión que tomó el delantero brasileño durante aquel partido. “Por parte de Vini fue como ‘ok, vamos a seguir jugando porque tenemos un trabajo que hacer, pero después tenemos algo para decir sobre esto que pasó'”, reconoció Tchouameni.

Finalmente, el volante francés habló sobre la medida que tomarán a partir de ahora ante una situación similar. “Le dijeron mono. El próximo paso será parar de jugar. Es el Real Madrid, en la Champions League, el mayor de los escenarios. Si hubiéramos dejado de jugar ese partido, hubiese sido muy loco. Y ganamos, pero yo pienso ¿qué hubiese pasado?”.

Tchouameni habló sobre la polémica con Vini (AFP). Tchouameni habló sobre la polémica con Vini (AFP).

El momento de la polémica

Tras marcar un golazo, Vinícius celebró con todo frente a la hinchada del Benfica. Inmediatamente, Gianluca Prestianni se le acercó, se tapó la boca con la remera y pronunció una frase que no puede leerse.

Vinícius y Prestianni, protagonistas de un episodio más que polémico. Vinícius y Prestianni, protagonistas de un episodio más que polémico.

Si bien no hay imágenes, audios ni videos que lo comprueben, el futbolista del Merengue acusó al ex Vélez de racista. Según él, este le habría dicho “mono”. La versión del surgido en el Fortín, lógicamente, no dice lo mismo: “En ningún momento dirigí insultos racistas”.

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