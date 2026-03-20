​TC2000: confirmaron las próximas fechas del calendario 2026 

Después de lo que fue la fiesta del Callejero de Buenos Aires del TC2000 con la victoria de Franco Riva, la categoría dio vuelta la página y ya piensa en el futuro al confirmar los escenarios de las próximas tres fechas.

El autódromo “El Zonda” Eduardo Copello de San Juan, recibirá a la segunda fecha del año el 11 y 12 de abril. El trazado sanjuanino volverá a rugir con los SUV más potentes de Argentina después del exitoso regreso el 12 de octubre de 2025 con el triunfo brillante de Gabriel Ponce de León con el Toyota Corolla Cross #32 del Corsi Sport.

Franco Riva, en el podio tras ganar la final del TC2000 en el Callejero de Buenos Aires. Franco Riva, en el podio tras ganar la final del TC2000 en el Callejero de Buenos Aires.

El fin de semana del 2 y 3 de mayo el TC2000 correrá por la tercera fecha de la temporada en el “Juan Manuel Fangio” de Rosario. Esta será la carrera Nº19 de la categoría en este trazado, donde corrió por última vez el 8 de junio de 2025 con victoria de Marcelo Ciarrocchi con el Fiat Cronos #25 del ATR Racing.

La cuarta cita del campeonato será en el autódromo “Martín Miguel de Güemes” de Salta el 23 y 24 de mayo. El circuito del norte argentino recibirá a la categoría más tecnológica luego de la última carrera que fue el 23 de noviembre de 2025 con una gran convocatoria del público salteño y el triunfo de Emiliano Stang.

Matías Rossi fue quien hizo la pole en la fecha anterior del TC2000 en el Callejero de Buenos Airess. Matías Rossi fue quien hizo la pole en la fecha anterior del TC2000 en el Callejero de Buenos Airess.

Mientras que el 27 y 28 de junio se disputará el quinto capítulo del año en un circuito de la provincia de Buenos Aires que se definirá a los próximos días.

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