​Tagliafico explicó en un video la paliza táctica de Argentina a Brasil 

Todavía sigue retumbando la goleada que la Selección Argentina le propinó a Brasil en el Monumental, el pasado martes, por la 14º fecha de Eliminatorias Sudamericanas, que le sirvió al conjunto de Lionel Scaloni para sellar su boleto al Mundial de 2026. Y uno de los que habló fue Nicolás Tagliafico, quien analizó el triunfo y destacó en una jugada los motivos por los cuales el equipo albiceleste se quedó con la victoria.

“Se ve claro cómo querían jugar ellos, 4-4-2. Para jugarnos así, es prácticamente imposible. Primero porque tenemos tres mediocampistas -Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister- contra dos de ellos -Joelinton y André- y ahí ya tienen uno menos”, analizó el lateral del Lyon en su canal de YouTube, con imágenes del encuentro.

Acto seguido, el defensor de la Scaloneta precisó que “sumado a que tenés a los dos centrales junto con el arquero, que le hacen el tres contra dos a Cunha y sumado a Thiago Almada que no se ve en esta jugada, que baja mucho al medio, ahí ya le estábamos ganando. Esto es algo clave, uno va, el otro viene. Ya lo tenemos muy aceitado”.

Y agregó: “Miren, quieren venir a presionar con los dos delanteros. Tienen a los dos centrales, al arquero y al cinco libre y somos cuatro contra dos, ¿cómo hacés?”, se cuestionó el ex Independiente y Banfield para luego seguir con su planteo.

Argumentando aún más su explicación, Tagliafico fue tajante al referirse al planteo de la Canarinha. “Era claro, vos jugás contra un Brasil que si bien no era el de antes, le gusta tener la pelota, hacer correr al rival. No les gusta no tener la pelota ni tener que correr atrás”, comentó, y añadió que “tenían muchos delanteros y correr atrás de la pelota los mata. Ahora es más vertical, son extremos que van mano a mano”.

Argentina tuvo una doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas ideal, ya que derrotó 1-0 a Uruguay en el Estadio Centenario y días después goleó 4-1 a Brasil con baile incluido. Estos resultados le permitieron al elenco capitaneado por Lionel Messi, que no pudo estar en estos encuentros por lesión, llegar a los 31 puntos y asegurarse la clasificación al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 cinco fechas antes de la finalización de las Eliminatorias.