​Tabla anual: Independiente Rivadavia arriba, River escolta y Boca en zona de Sudamericana 

El Torneo Apertura, y por consiguiente la competencia de Primera División 2026, continúa en el fútbol argentino. Y en un contexto de tanta paridad, cada punto vale oro como aseguran los distintos protagonistas. Por eso, además de la lucha por meterse en los playoffs, ya se vislumbra la puja en la tabla anual, la que lleva a las copas internacionales, la que consagra al campeón de Liga y la que, también, puede condenarte al descenso.

En ese sentido, Independiente Rivadavia está arriba de todos y es la gran sorpresa del campeonato.

La tabla anual 2026

1. Independiente Rivadavia – 26 pts. (+8)

2. River – 23 pts. (+8)

3. Vélez – 22 pts. (+5)

4. Argentinos – 20 pts. (+6)

5. Belgrano – 22 pts. (+1)

6. Estudiantes LP – 21 pts. (+8)

7. Rosario Central – 21 pts. (+4)

8. Boca – 20 pts. (+7)

9. Unión – 19 pts. (+6)

10. Defensa y Justicia – 19 pts. (+5)

11. Lanús – 19 pts. (+3)

12. Racing – 18 pts. (+4)

13. Talleres – 18 pts. (+1)

14. Tigre – 17 pts. (+4)

15. Independiente -17 pts. (+3)

16. Huracán – 17 pts. (+3)

17. San Lorenzo – 17 pts. (0)

18. Barracas Central – 16 pts. (0)

19 Sarmiento – 16 pts. (-1)

20. Platense -15 pts. (-1)

21. Gimnasia LP – 14 pts. (-5)

22. Banfield – 13 pts. (-1)

23. Gimnasia (M) – 12 pts. (-6)

24. Central Córdoba – 12 pts. (-9)

25. Instituto – 11 pts. (-4)

26. A. Tucumán – 9 pts. (-5)

27. Newell’s – 9 pts. (-13)

28. D. Riestra – 7 pts. (-4)

29. Aldosivi – 6 pts. (-10)

30. Estudiantes (RC) – 5 pts. (-13)

Clasificación a las copas

Se suman los puntos de las 32 fechas de las primeras fases, tanto del Apertura como del Clausura en ambas zonas (para esta tabla no suman los playoffs). Los campeones del Apertura, Clausura y la Copa Argentina liberan sus lugares si están en puestos de clasificación.

La Copa Libertadores y la Sudamericana. La Copa Libertadores y la Sudamericana.

A su vez, si un equipo argentino gana la Libertadores o la Sudamericana 2026 puede liberar un cupo extra, dependiendo de su ubicación en la tabla anual. Esto, por supuesto, mientra la AFA no cambie el reglamento durante la competencia…

A la Copa Libertadores 2027

Campeón del Torneo Apertura 2026

Campeón del Torneo Clausura 2026

Campeón de la Copa Argentina 2026

1° de la tabla anual

2° de la tabla anual

3° de la tabla anual (a la fase previa 2)

A la Copa Sudamericana 2027

4° de la tabla anual

5° de la tabla anual

6° de la tabla anual

7° de la tabla anual

8° de la tabla anual

9° de la tabla anual

El descenso

Bajan a la Primera Nacional el último por promedios y el último en la tabla anual. Si hay igualdad en puntos, se disputará un partido desempate.

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