​Supercopa Argentina: en silencio, Vélez y Central Córdoba van por un nuevo título 

Mientras el mundo del fútbol sigue obnubilado por la última función de Lionel Messi en el estadio Monumental, a la espera del próximo encuentro de la Selección ante Ecuador, el fútbol argentino definirá un nuevo trofeo: este sábado, desde las 16 en el Gigante de Arroyito, Vélez, ganador del Torneo de la Liga 2024, y Central Córdoba, campeón de la Copa Argentina 2024, definirán el título de la Supercopa Argentina.

El encuentro que se disputará en el estadio de Central contará con el arbitraje de Facundo Tello, mientras que Nicolás Lamolina estará en el VAR, y la transmisión estará a cargo de ESPN y Disney +.

El equipo del entrenador Guillermo Barros Schelotto viene de ganarle 3-0 a Lanús y vive un gran presente, ya que es escolta a un punto del líder River en el certamen doméstico y está clasificado para los cuartos de final de la Copa Libertadores, instancia en la que se enfrentará a Racing a mediados de septiembre.

Será la segunda vez que Vélez dispute la final de la Supercopa Argentina, ya que en 2013 le ganó 1-0 a Arsenal de Sarandí en Catamarca con el gol de Héctor Canteros. Aquel partido se disputó el 31 de enero de 2014 y los de Liniers conquistaron en ese momento la segunda edición del certamen.

Por su parte, el equipo de Omar De Felippe viene de ganarle 2-0 a Estudiantes y se encuentra ubicado como uno de los escoltas del líder Barracas. La diferencia es que ya no tiene presencia en el ámbito internacional porque luego de ser tercero en la fase de grupos de la Libertadores quedó eliminado con Lanús en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Aunque, claro, para llegar a este boleto le ganó la final de la Copa Argentina a Vélez.

Las probables formaciones: Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Aarón Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Braian Romero e Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Martínez, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Perello, Matías Vera, José Florentín, Matías Godoy; Leonardo Heredia y Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.

Estadio: Rosario Central. Árbitro: Facundo Tello. Hora: 16. TV: ESPN / Disney+