​Súper viernes de Selección: a qué hora y por dónde ver al Sub 17 y a la Mayor, que juegan en simultáneo 

¡Super viernes de Selección Argentina! Se viene un mediodía albiceleste, porque tanto la Selección Mayor como la Sub 17 estarán disputando sus respectivos partidos este 14 de noviembre. Si bien no arrancan a la misma hora, habrá un rato en el que los duelos se superpondrán, por lo que habrá que elegir entre ver a los pibes o a los campeones del mundo… Acá los detalles.

La Sub 17 va por el pase a octavos de final

El equipo de Diego Placente viene de quedar puntero en el Grupo D del Mundial de la categoría con puntaje ideal tras ganar sus tres partidos y ahora dieciseisavos de final, estará enfrentando nada menos que a la Selección de México.

El inicio del encuentro está pactado para las 11:45 horario argentino y se llevará a cabo en el ASPIRE Academy Pitch 2, en Doha, Qatar. El encuentro será transmitido por la señal de DSports y TV Pública. También vas a poder seguir el minuto a minuto por la web de Olé, como siempre.

Los pibes de la Selección vienen intratables. En la primera ronda, golearon 7-0 a Fiji, le ganaron por la mínima a Túnez y se impusieron por 3-2 ante Bélgica. Con un promedio goleador de 3.67 por partido, la Albiceleste buscará mantener su racha frente a México.

La Sub 17 de Argentina quiere meterse entre los 16 mejore del Mundial. (Prensa AFA). La Sub 17 de Argentina quiere meterse entre los 16 mejore del Mundial. (Prensa AFA).

La Selección Mayor y un amistoso para no perder ritmo

Con la presencia de nada menos que Lionel Messi, el combinado dirigido por Lionel Scaloni disputará su único encuentro en esta fecha FIFA en tierras africanas. El rival será el combinado de Angola, que jugará como local en el Estádio 11 de Novembro, en Luanda.

El inicio del partido está pactado para las 13:00 de Argentina, por lo que se superpondrá con gran parte del segundo tiempo del encuentro del Sub 17. El mismo será transmitido por la señal de TyC Sports y Telefe. También vas a poder seguir el minuto a minuto por la web de Olé, como siempre.

La Selección Argentina entrenó a puertas abiertas en Angola. (EFE/Pablo Miranzo) La Selección Argentina entrenó a puertas abiertas en Angola. (EFE/Pablo Miranzo)

El probable equipo de Argentina vs. Angola