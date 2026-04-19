​Sufre Arsenal: Manchester City ganó la “final anticipada” y sueña con arrebatarle la Premier League 

Obligado a ganar para acortar la distancia en la tabla de posiciones, el Manchester City lo hizo de nuevo. Con goles de Rayan Cherki y Erling Haaland, el equipo de Pep Guardiola venció 2-1 al Arsenal (que se mantuvo puntero pero perdió la chance de cortarse solo) e incendió la Premier League.

Manchester City venció al Arsenal. (REUTER) Manchester City venció al Arsenal. (REUTER)

Sobre el tramo final de la temporada, los Citizens sumaron tres puntos que valen oro. Con el triunfo que registraron de locales en la fecha 33 del certamen doméstico, le arrebataron a los Gunners la posibilidad de alejarse y ratificaron que, nuevamente, son candidatos al título.

Aunque Kai Havertz descontó rápidamente, el equipo de Mikel Arteta no pudo igualar el marcador y quedó con serias chances de perder el título por el que tanto trabajó. Por ende, los próximos partidos serán clave para ambos protagonistas.

Mikel Arteta vs. Manchester City. (REUTER) Mikel Arteta vs. Manchester City. (REUTER)

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Premier League tras el triunfo del Manchester City ante Arsenal?

Por la amplia diferencia que ambos le sacan al resto de los competidores, tanto el Arsenal como el Manchester City son los únicos candidatos al título en la vigente temporada.

Con la derrota, los Gunners se mantuvieron en el primer lugar con 70 unidades, pero no pudieron cortarse solos. Por su parte, los Citizens (que tienen un partido menos) alcanzaron los 67 puntos y se mantuvieron escoltas.

Manchester City vs. Arsenal. (REUTER) Manchester City vs. Arsenal. (REUTER)

Teniendo en cuenta que quedan cinco partidos en la recta final, es decir, 15 puntos en disputa, una distracción mínima puede arruinar a cualquiera de los dos.

¿Qué le queda a cada uno en la recta final de la Premier League?

El Manchester City corre con ventaja porque tiene un partido menos. Por ende, en realidad, puede sumar hasta 18 unidades si ganara todos. En contrapartida, el Arsenal solo tiene 15 por delante.

Manchester City: Burnley, Everton, Brentford, Bournemouth, Crystal Palace y Aston Villa.