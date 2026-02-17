​Sudamericano femenino Sub 20: nuevo gol de Kishi Núñez para una Argentina que no pudo sostener dos goles de ventaja 

Después de una Fase de Grupos soñada, que se cerró con la histórica victoria ante Brasil, la Selección Argentina Sub 20 iniciaba el Hexagonal Final del Sudamericano Femenino Sub 20 con la ilusión de mantener el nivel arrasador mostrado en la primera parte del torneo. Sin embargo, en su primera presentación por la fase final, a las dirigidas por Christian Meloni se les escapó el triunfo sobre la hora e igualaron 2-2 ante Venezuela

Argentina se puso en ventaja en el inicio del segundo tiempo, gracias a una efectiva presión alta que provocó un error en la salida de Venezuela. María Altgelt fue la encargada de abrir el marcador. La misma fórmula volvió a dar resultados minutos más tarde, cuando la goleadora Kishi Núñez aprovechó un grosero error de la arquera Gilary Díaz y marcó el 2-0.

La Selección Argentina Sub 20 igualó 2-2 frente a Venezuela. Fotos: @Argentina La Selección Argentina Sub 20 igualó 2-2 frente a Venezuela. Fotos: @Argentina

Pero cuando parecía que Argentina se encaminaba a su quinta victoria en el certamen, la Vinotinto reaccionó y lo igualó con tantos de Anggely Múñoz y Gellinott Reyes, a los 75 y 86 minutos respectivamente. Los tantos llegaron gracias a dos precisas asistencias de la habilidosa Ailing Herrera.

Con el empate, Argentina quedó tercera en el Hexagonal final por detrás de Brasil y Ecuador, que ganaron sus respectivos partidos.

Otros resultados de la primera fecha del Hexagonal Final

Brasil certificó este lunes su favoritismo en el Sudamericano Femenino Sub-20 tras vencer 3-1 a Paraguay. La verdeamarela ganó con autoridad ante la selección anfitriona, con goles de Nogueira a los 4 minutos, Giselle a los 17 y Tainá a los 63. Por la Albirroja descontó, de penal, Alison Bareiro a los 60 minutos.

Con el triunfo, la Verdeamarela, que viene de ganar las diez ediciones que se disputaron de este campeonato, despejó las dudas que surgieron tras la histórica victoria de Argentina en la primera fase.

La jornada finalizó con el triunfo 1-0 de Ecuador ante Colombia, con el gol de Rosa Flores a los 65 minutos.

El Sudamericano Sub-20, que reparte 4 cupos al mundial de la categoría de Polonia en septiembre próximo, continuará el jueves con los partidos Colombia-Brasil, Venezuela-Paraguay y Argentina-Ecuador por la segunda fecha del hexagonal final.

Cómo llegó Argentina al Hexagonal Final

