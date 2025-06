​Stefano Di Carlo será el candidato del oficialismo en River 

River tendrá elecciones de autoridades a fin de año y el presidente Jorge Brito, quien no continuará en el cargo tras cumplir su primer y único mandato, adelantó que quien lo reemplazará en la fórmula oficialista será Stefano Di Carlo.

“Estoy convencido que después de estos 12 años de gestión (en referencia a los dos mandatos de Rodolfo D’Onofrio y el suyo) vendrán otros cuatro con Stefano Di Carlo, que no solamente tiene las características para ser presidente de River, sino un gran presidente de River”, anunció el actual mandatario durante una entrevista con el canal Cenital.

Di Carlo es el actual secretario general del club y fue vicepresidente 2º durante el segundo mandato de D’Onofrio. Su apellido está ligado a River desde hace muchas generaciones: su bisabuelo, Ángel, fue dirigente durante la gestión de Antonio Vespucio Liberti mientras que su abuelo, Osvaldo, llegó a ser presidente en 1989.

Con 36 años, Di Carlo es también fundador y presidente del holding Grupo IDIX mientras que en el club de Núñez se hizo conocido por liderar la implementación del sistema River ID.

Vale recordar que Brito no puede presentarse como candidato en las próximas elecciones (serían en noviembre) por el nuevo estatuto, aprobado en 2023, que impide la reelección presidencial, entre otras modificaciones.

Mientras tanto, en otro pasaje de la entrevista emitida el domingo con el periodista Iván Schargrodsky, Brito se refirió a la salida de Franco Mastantuono al Real Madrid apenas cumpla la mayoría de edad.

“Si el jugador decide irse y ejecuta la cláusula, no hay mucho para hacer”, reconoció el dirigente, a la vez que explicó por qué no se aumentó la susodicha: “No es que no se me ocurrió subirla, pero los representantes no aceptan cláusulas abusivas. Están pensadas para que el jugador salga por un valor razonable que beneficie al club”.