​Stan Wawrinka anunció su retiro 

Stan Wawrinka le puso fecha final a una de las carreras más respetadas del tenis moderno. El suizo anunció que se retirará al término de la temporada 2026, cuando tenga 41 años, y lo hizo con un mensaje cargado de emoción y simbolismo. “Todo libro necesita un final. Ha llegado el momento de escribir el último capítulo de mi carrera como tenista profesional”, expresó en sus redes sociales.

Lejos de un adiós inmediato, Wawrinka aclaró que afrontará su último año con el mismo espíritu competitivo que lo caracterizó durante más de dos décadas. “Sigo teniendo ganas de superar mis límites y terminar este viaje con la mejor nota posible”, afirmó. Su despedida comenzará oficialmente a principios de 2026, con el arranque de la temporada en Perth, Australia.

La carrera de Wawrinka estuvo marcada por logros de enorme peso en una época dominada por Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic. Aun así, logró abrirse paso y dejar una huella propia: conquistó el Abierto de Australia en 2014, Roland Garros en 2015 y el US Open en 2016, tres títulos de Grand Slam que se potencian por la calidades de los tres top con los que debió enfrentarse.

En enero de 2014 alcanzó el puesto número 3 del ranking mundial, el mejor de su carrera. Además, suma 16 títulos ATP, el último obtenido en Ginebra en 2017, y un registro de 582 victorias en el circuito, que lo ubica como el cuarto tenista en activo con más partidos ganados. Actualmente, ocupa el puesto 157 del ranking.

El palmarés de Wawrinka también incluye una medalla de oro olímpica en dobles, lograda junto a Federer en los Juegos de Pekín 2008, y la histórica Copa Davis de 2014, que ambos le dieron a Suiza.

Federer y Wawrinka con la medalla de oro obtenida en 2008. (Photo by PHILIPPE HUGUEN / AFP) Federer y Wawrinka con la medalla de oro obtenida en 2008. (Photo by PHILIPPE HUGUEN / AFP)

“Todavía tengo sueños en este deporte”, escribió el tenista de Lausana en su mensaje de despedida anticipada. El 2026 será, entonces, el último recorrido del jugador.

​