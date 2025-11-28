​Sosa: del “sueño de irse a Europa” al deseo de Racing de subirle la cláusula 

Santiago Sosa es el corazón del Racing de Gustavo Costas. Su figura se agigantó todavía más al reaparecer ante River, contra todo pronóstico, con una máscara protectora por la fractura en el malar superior que sufrió hace poco más de un mes. Como si eso fuera poco, el volante terminó siendo la figura de la clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura.

Ahora, más allá de Tigre, el foco está puesto en el futuro del futbolista. Es por eso que mientras la dirigencia iniciará una negociación para intentar subir la cláusula de rescisión (es de 12 millones de euros netos y consideran que ya empieza a quedar baja), Costas habló del futuro del capitán de su equipo. Fue honesto y levantó un alerta en los hinchas de la Academia.

Lo que dijo Costas sobre Sosa

“Yo quiero que se quede a vivir en Racing, pero su sueño es irse a Europa. Cómo no lo voy a dejar ir. Son como mis hijos, uno quiere lo mejor. Como hincha que se quede, pero si yo lo quiero al tipo este lo tengo que dejar ir”. dijo el técnico en diálogo con ESPN. Pero enseguida aclaró: “No se va a ir ahora, eh. Pero se podría ir en cualquier momento. Ya demostró con y sin máscara”.

La situación contractual del capitán

Lo cierto es que Racing compró el 80% del pase de Santiago Sosa en 4.000.000 de dólares y le firmó un contrato por cuatro años (finales de 2029) con una mejora salarial. Sin embargo, en Avellaneda ya se están planteando la posibilidad de volver a negociar una actualización de los números del contrato para poder subir el número de una salida unilateral. Algo similar sucedió en su momento con Maravilla Martínez, a quien lo terminaron blindando con una cifra simbólica de 122 millones de euros a cambio de ser el mejor pago del plantel de la Academia y quedarse en el club.

