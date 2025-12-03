​Sorteo del Mundial 2026: los bombos confirmados y los posibles rivales de la Selección Argentina 

02/12/2025 18:22hs.

Este viernes será un día especial en el mundo del fútbol. Y es que el 5 de diciembre se realizará el sorteo del Mundial 2026 que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México. Por primera serán 48 selecciones las que participarán de la cita mundialista, por lo que en esta ocasión se definirán doce grupos de cuatro equipos cada uno, en vez de los ocho que había con el formato anterior.

Por el momento conocemos a 42 clasificados para la cita mundialista. Aún falta definir a los seis que accederán vía repechaje (dos irán por la repesca continental y cuatro la europea), aunque estas selecciones recién se definirán a inicios del próximo año. De todas maneras, la FIFA ya definió los cuatro bombos para la ceremonia del sorteo, por supuesto con doce países cada uno.

La Selección Argentina, campeona vigente, será cabeza de serie junto a los tres locales, España, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica y Alemania. Es decir que no podrá enfrentar a ninguno de estos seleccionados en la fase de grupos, así como tampoco se podrá medir con rivales de Conmebol, dado que no se puede compartir zona con equipos de la misma federación (a excepción de la UEFA, que podrá tener hasta dos representantes).

De todas formas, a la Albiceleste todavía le pueden tocar rivales duros. Marruecos, Japón y Croacia se ubican en el bombo 2, mientras que otros como Arabia Saudita (que ya le ganó en Qatar 2022), Egipto o Noruega están en el tercero. Además, en el cuarto bombo podría tocar un rival que venga del repechaje europeo, siendo Italia el más complicado de ellos.

Los bombos se definieron a través del ranking FIFA, a expeción de México, Canadá y Estados Unidos, que son cabezas de serie por el mero hecho de ser los anfitriones del certamen. Mirá todos los rivales que le pueden tocar a la Scaloneta.

Los bombos del Mundial 2026

Los bombos para el Mundial 2026.

Bombo 1

Estados Unidos, México, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica y Alemania.

Bombo 2

Australia, Austria, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Ecuador, Irán, Japón, Marruecos, Senegal, Suiza y Uruguay.

Bombo 3

Arabia Saudita, Argelia, Costa de Marfil, Egipto, Escocia, Noruega, Panamá, Paraguay, Qatar, Sudáfrica, Túnez y Uzbekistán.

Bombo 4

Por último, el bombo 4 tiene apenas seis selecciones confirmadas por el momento, dado que aún hay cuatro plazas reservadas para el repechaje de las Eliminatorias Europeas, y otros dos para el Repechaje Internacional. Los clasificados por ahora son: Cabo Verde, Curazao, Ghana, Haití, Jordania y Nueva Zelanda.

Como clasificados por el Repechaje Internacional, Jamaica, Surinam, Bolivia, Nueva Calcedonia, Iraq y RD Congo pelearán por dos cupos en la Copa del Mundo.

Mientras que el Repechaje de las Eliminatorias Europeas otorgará las últimas cuatro plazas, por las que competirán: Italia, Dinamarca, Turquía, Ucrania, Polonia, Gales, República Checa, Eslovaquia, Irlanda, Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Suecia, Rumania, Macedonia del Norte e Irlanda del Norte.

Los 42 clasificados para la Copa del Mundo hasta el momento

El Mundial tiene 42 clasificados.

Estados Unidos (Concacaf) Canadá (Concacaf) México (Concacaf) Japón (AFC) Nueva Zelanda (OFC) Irán (AFC) Argentina (Conmebol) Uzbekistán (AFC) Corea del Sur (AFC) Jordania (AFC) Australia (AFC) Brasil (Conmebol) Ecuador (Conmebol) Uruguay (Conmebol) Colombia (Conmebol) Paraguay (Conmebol) Marruecos (CAF) Túnez (CAF) Egipto (CAF) Argelia (CAF) Ghana (CAF) Cabo Verde (CAF) Sudáfrica (CAF) Qatar (AFC) Inglaterra (UEFA) Arabia Saudita (AFC) Costa de Marfil (CAF) Senegal (CAF) Francia (UEFA) Croacia (UEFA) Portugal (UEFA) Noruega (UEFA) Alemania (UEFA) Países Bajos (UEFA) España (UEFA) Bélgican(UEFA) Suiza (UEFA) Austria (UEFA) Escocia (UEFA) Panamá (Concacaf) Haití (Concacaf) Curazao (Concacaf)

¿Cuándo será el sorteo del Mundial 2026 y cómo se puede ver por TV?

El evento se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre de 2025 a las 14 horas de Argentina en el Kennedy Center de Washington, Estados Unidos. El mismo se podrá ver en vivo por TV a través de DSports, TyC Sports y a través del canal de youtube de FIFA.

